Compromís ha recordado que sigue sin crearse el Consejo de la Infancia y la adolescencia. «Es más, no está aprobado ni su reglamento, ni su existencia», según fuentes de la coalición, que apuntan que tanto el reglamento, como la creación «es una potestad del pleno del Ayuntamiento». «Es una lástima que pudiendo hacer mucho trabajo con nuestros niños y niñas, no lo podamos hacer por un hecho administrativo que no costaría nada», dice el edil Carles Martí.