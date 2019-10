Un estudio en Fuente del Jarro indica que las firmas transparentes son más competitivas

La jornada celebrada este viernes en Fuente del Jarro sobre "Reporting no financiero, como práctica de transparencia informativa y de fomento de la RSE" ha permitido constatar que la normativa, Real Decreto Ley 18/2017, que obliga a las grandes empresas a ser transparentes mediante la difusión de información no financiera referida a temas sociales, medioambientales y de gobierno corporativo es una oportunidad para potenciar la competitividad de las empresas.

Cabe señalar que la normativa está todavía en implantación, ya que sólo el 21% de las ubicadas en Fuente del Jarro están obligadas a desarrollar acciones de Reporting no financiero. En este sentido, sólo un 20% y un 65% de las empresas están ya adaptadas en lo que respecta a la Nota Medioambiental y en el informe de gestión, respectivamente. No obstante, uno de los datos más destacados es que se ha comprobado a través de un análisis del conjunto de empresas que aquellas que cumplen con la normativa y además la comunican de una manera abierta y transparente, tienen una tendencia a desarrollar un mayor crecimiento en sus resultados operativos, en comparación con empresas de similares características. Estas son las conclusiones principales del estudio realizado sobre 359 empresas de Fuente del Jarro, que es el primero de información no financiera que se hace a nivel nacional sobre empresas que no cotizan en bolsa. Por tanto, "aquellas que cumplen la normativa, pero no lo comunican, sufren un coste de oportunidad en materia de reputación por lo que podrían y deberían sacarle partido a estas acciones", subrayó José Antonio Clemente, profesor de la UNIR.

Durante la jornada se ha hecho hincapié en lo valioso que puede suponer para cualquier empresa poner en marcha acciones de transparencia informativa en aspectos como relación con sus trabajadores, cumplimiento de convenios colectivos, formación de sus trabajadores, implantación de planes de igualdad, emisiones al medio ambiente, tratamiento de aguas, reciclaje, contratación de personas con discapacidad, relación con proveedores, materias primas utilizadas entre muchas otras variantes. El catedrático en Dirección de Empresas de la Universitat de València, César Camisón, ha advertido que "estas prácticas de transparencia informativa han de ser consideradas una necesidad, pues la legislación acabará afectando a todas, pero a la vez es una oportunidad competitiva, pues la normativa favorece a las empresas transparentes y responsables social y medioambientalmente".

Para ayudar a las empresas en esta transición y saber a qué atenerse, hoy se ha presentado una guía práctica para la implantación del reporting no financiero. María López-Trigo, profesora de EDEM, ha enfatizado en que "se debe poner en valor todo aquello que las empresas ya están haciendo para ser responsables y la guía que hemos elaborado introduce los conceptos clave y las recomendaciones para su puesta en marcha". La jornada también se ha aprovechado para que, desde el Consorcio Pactem Nord, se expusieran las iniciativas y programas que se están desarrollando a nivel comarcal para apoyar y asesorar a las empresas en la puesta en marcha de políticas de Responsabilidad Social Empresarial.

La jornada ha contado con la asistencia del Director General de Economía Sostenible, Miguel Ángel Lorente, el alcalde de Paterna, Juan Antonio Sagredo, el director de la Cátedra de Empresa y Humanismo de la UV, Tomás González y el vicepresidente de Asivalco, Carlos Serrano, que han llevado a cabo la apertura.