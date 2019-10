El Tribunal de Cuentas archiva la causa del salario de la ex concejala no adscrita de Paterna

El Tribunal de Cuentas ha archivado la causa abierta contra la concejala no adscrita durante la legislatura anterior. En el auto se concluye que no procede la incoación de juicio al no apreciarse menoscabo de caudales públicos.

Las diligencias se iniciaron tras una denuncia anónima remitida a la Sindicatura de Cuentas de la Comunitat Valenciana en la que se solicitaba la devolución de las retribuciones cobradas por la ex edil.

Ahora, el fallo judicial concluye que no procede el reintegro de las cantidades devengadas. El fallo expresa textualmente: "declarar que no procede la incoación de juicio en el presente procedimiento de reintegro por alcance".

La concejala portavoz del equipo de Gobierno, Paqui Periche, ha señalado al respecto que "el Tribunal de Cuentas da la razón al Ayuntamiento de Paterna, que solicitó el archivo del procedimiento el pasado 4 de julio de 2019 al entender que no ha habido ningún tipo de irregularidad, como ha quedado demostrado".

Además, Periche ha recalcado que "una tras otra se están archivando todas las denuncias de la oposición, camufladas desde el anonimato, quedando así en evidencia que no saben hacer su trabajo, y su intento fallido de buscar irregularidades donde no las hay".