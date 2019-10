Les Moles pide una reunión con Puig, Dalmau, Mollà para forzar que se recurra la sentencia de Intu

La Coordinadora ha solicitado una reunión con el President, el Vicepresident segón, la consellera de Medi Ambient y el conseller de Territori de la Generalitat para trasladarles su preocupación por la afección medio ambiental, económica y social que supondría la aceptación de la sentencia del TSJCV y la implantación del proyecto de la multinacional extranjera en terrenos del Paraje Natural.

La Coordinadora que ya ha conseguido la adhesión de más de 60 organizaciones al manifiesto en defensa de la inclusión de Les Moles en el Parque Natural del Túria (actualmente en tramitación en la conselleria de Mollà), ha destacado el rechazo a Intu que recientemente ha expresado la patronal del comercio y la mayoría de ayuntamientos de la Comarca (muchos de ellos gobernados por el PSOE). Para la Coordinadora, "además de la destrucción del medio ambiente, estamos hablando también de destrucción de la estructura comercial de la comarca. Lo que supondría un aumento del paro estructural e inestabilidad económica" ha manifestado el portavoz de la Coordinadora, Fermín Poveda. Para la Coordinadora per la Protecció de Les Moles sólo queda el camino del recurso a la sentencia del TSJCV y "llegar hasta donde haga falta para evitar esta aberración".

La organización en defensa del territorio, también quiere explicar a los máximos dirigentes valencianos su proyecto para el paraje natural de Les Moles. Un plan que prevé, por una parte, mantener los usos que en estos momentos tiene el paraje: ciclismo, BTTX, running, práctica de crossfit, senderismo y paseo de perros, etc. También poner en valor el patrimonio histórico y antropológico (cultivos de secano, refugios de pastor, ruedas de molino, cuevas-vivienda, trincheras, nidos de ametralladoras, etc.).

Para la Coordinadora per la Protecció de les Moles, "es preciso un cambio en las políticas urbanísticas para adaptarlas al nuevo contexto sociocultural" y hacerlas acordes a la Declaración de Emergencia Climática firmada recientemente por Puig. "Hacer políticas de escaparate con el tema medioambiental y dejar en papel mojado la declaración de Emergencia Climática, tiene muy corto recorrido político" han avisado los conservacionistas. "Pensamos que Intu Mediterrani no tiene cabida en la Declaración de Emergencia Climática. Un proyecto que viene, además, a romper el equilibrio y la estabilidad de una comarca con saturación de centros comerciales y exceso de tráfico rodado. Creemos que hace falta potenciar y definir espacios naturales donde desarrollar un ocio no ligado al consumo, un ocio basado en actividades saludables para las personas y el medio ambiente. Por eso estamos convencidos que nuestro proyecto para el paraje natural de Les Moles se adapta perfectamente al espíritu del Botànic i representa el cambio que tanta ilusión está generando entre la ciudadanía".

Desde la Coordinadora dicen no entender las dudas de Ximo Puig a la hora de recurrir la sentencia que da la razón, parcialmente, a Intu. Y recuerdan que la multinacional extranjera ha manifestado que exigirá 150 millones de euros. De manera que si no se recurre la sentencia, "además del atentado ecológico y la destrucción de empleo que supondría la instalación de Puerto Mediterráneo, se daría la paradoja que lo tendríamos que pagar los valencianos y valencianas. Por eso sólo cabe recurso y protección ya!" ha manifestado Poveda.

La Coordinadora ha anunciado también que va a lanzar una campaña estas semanas para forzar al Consell a que recurra la sentencia.