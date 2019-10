Soterranya pide que se estudie la potencia de los patinetes antes de regularlos

El Col·lectiu Soterranya de Torrent, que trabaja en temas de movilidad, ha llamado la atención sobre las distintas tipologías de los patinetes eléctricos, al conocer que las grandes ciudades de la comarca de l'Horta han comenzado los trabajos para regular su uso en las calles.

El presidente Toni Velarde explica que existen diversos tipos de patinetes, según la potencia y, por tanto, la velocidad que pueden alcanzar, por lo que no pueden ser gulados de la misma forma. De este modo, «aquellos que tienen velocidad de 15 kilómetros por hora, podrían ser considerados como las bicicletas y, por lo tanto, regular que circulen por los carriles bici». No obstante, en la actualidad hay patinetes eléctricos de tal potencia «que deben ser comparados con ciclomotores» por lo que Soterranya no ve su uso compatible con los carriles bici o las vías ciclables de las ciudades. «En esos casos, incluso debería exigírseles matrícula y seguro porque no estamos hablando de lo mismo», valora el presidente.

En cualquier caso, los miembros de Soterranya son conscientes de que «los patinetes han llegado para quedarse» y, en ese sentido, hay que contemplarlos a la hora de regular la movilidad en las ciudades.

«Nosotros creemos en un modelo de ciudad amable en la que, en lo alto de la pirámide tienen que estar siempre las personas que se desplazan a pie y todo el resto debe garantizar que lo hagan con seguridad». En ese sentido y dado que «no en todas las calles, por cuestiones urbanísticas, se pueden segregar los trazados», todos los vehículos tienen que acabar conviviendo en la calzada «y tienen que hacerlo en condiciones de seguridad». Para ello, la clave es que en las ciudades que ya son 30 (la velocidad máxima que se permite es de 30 kilómetros por hora), «casi no haría falta regulación sino control de que los coches y el resto, incluidos los patineres, cumplen esa velocidad».