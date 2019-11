Compromís se alía con la derecha para reprobar a la alcaldesa

Compromís per Moncada tenía la llave para que se aprobara en pleno la moción presentada por los partidos de la derecha pidiendo la dimisión de la alcaldesa socialista por colocar de asesora a su cuñada y la usó. Los tres concejales de la formación de izquierdas votaron a favor y consiguieron que saliera adelante la moción con once votos a favor frente a la negativa socialista, en minoría. Una moción que también pedía la dimisión del concejal y hermano de la asesora, Martín Pérez, por considerarle responsable de la pérdida de 50.000 euros en las fiestas al no contratar un seguro por posible suspensión del concierto de Carlos Baute por la amenaza de fuertes lluvias, algo que finalmente ocurrió.

"No es cuestión de partidos. Si algún grupo presenta una moción con la que estamos de acuerdo la votaremos a favor", señala el edil de Compromís Pepe Esplà. Sin embargo no salió adelante la enmienda de urgencia realizada a dicha moción por Compromís donde se pedía además la reducción a la mitad del sueldo de alcaldesa y concejales, y la eliminación del sueldo de los asesores. "Consideramos una barbaridad que en el capítulo de retribuciones se haya pasado de 54.000 euros a 320,000 euros, además de la subida a asistencia a plenos y comisiones. Nosotros votamos en contra de esta subida salarial, PP y Cs votaron a favor, y les pedimos ahora que estamos a tiempo de echar para atrás y volver a llevar este asunto a Pleno", pide Esplà.



Fue el portavoz de Cs Moncada, Jesús Gimeno, quien hizo de portavoz de la moción presentada junto a PP y Vox , quien se muestra satisfecho por la unión de toda la oposición para realizar "la segunda reprobación de la alcaldesa por enchufar a su familia. Toda la oposición le ha dicho a Amparo Orts que así no, que no se es alcaldesa para colocar a tu pareja y a tu cuñada", ha explicado el edil.

"Es una auténtica vergüenza que se le reprobara hace menos de un mes y que siga en sus trece con el beneplácito de la dirección del PSPV, que no se ha pronunciado al respecto", ha criticado el edil, quien también se ha preguntado si "después de esta segunda reprobación anoche en el Pleno, el PSPV va a seguir manteniendo silencio".

Para Gimeno "este es un caso igual de grave que el de Móstoles donde el PSOE de Madrid sí le ha pedido a la alcaldesa que dimita". "Solo se entiende que aquí no pase lo mismo si tenemos en cuenta que altos cargos socialistas, incluidas sus parejas, son del PSOE de Moncada", ha argumentado el concejal, al tiempo que ha indicado que "el silencio solo cabe si, como parece, estamos ante un caso de enchufismo generalizado".

En todo caso, ha remachado, "lo que está claro es que el enchufismo está en el ADN socialista y el PSOE aprovecha los cargos públicos para colocar a familiares y amigos". "Lamentablemente la historia se repite cada dos por tres", ha concluido.

La alcaldesa Amparo Orts, de momento, guarda silencio, y no se pronuncia sobre sus intenciones de seguir o no al frente de la alcaldía así como de la posibilidad de destituir a la asesora. El que sí entró en el debate suscitado en el Pleno fue el portavoz socialista Agustín Sales, quien les recordó que el cargo de asesora que ocupa la cuñada de la alcaldesa "es de libre designación y de confianza, la misma que han tenido ustedes para designar a sus asesores», apuntó a la vez que dejó ver la posibilidad de emprender acciones legales ante los calificativos dirigidos a Amparo Orts.