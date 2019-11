Un any d'anàlisi, debat i reflexions sobre la situació i el futur comarcal

Levante-EMV l'Horta va eixir per primera vegada al carrer amb capçaló propi el dia 1 de novembre de 1994. Al llarg de 25 anys, les pàgines de l'edició han tractat de ser la veu dels 43 pobles de l'Horta Sud i l'Horta Nord i fer-se ressò de les inquietuds als municipis, les iniciatives consistorials, els projectes de la societat civil organitzada, les accions del comerç i l'empresariat local i les reivindicacions socials. Primer desenvolupaven aquesta tasca a través del diari de paper i, en l'última dècada, s'han anat incorporant la versió digital de l'edició (on les notícies apareixen amb vídeos, galeries de fotos i documents) i les xarxes socials.

Si el moviment veïnal encapçalava les accions en els primers anys, de forma progressiva, altres tipus d'agents socials han anat guanyant espai, com ara l'ecologisme (des del vessant territorial, ambiental i de mobilitat), el feminisme o l'animalisme. Els nous moviments conviuen amb les associacions veïnals hui.

També els municipis de l'Horta han estat capdavanters, en moltes ocasions, de les polítiques socials, d'ocupació, educatives, esportives, de gènere, culturals i, més recentment, les destinades a convertir les ciutats en espais més intel·ligents mitjançant la sensorització dels espais i els serveis i la tecnologia, gràcies als fons Feder de la Unió Europea i el programa Edusi, i les ajudes d'altres administracions.

I aquestes iniciatives són la matèria bàsica de les informacions de Levante-EMV l'Horta, que s'ha conformat com a mitjà de comunicació líder en l'àrea metropolitana de València, gràcies també a la complicitat i col·laboració del moviment associatiu i els consistoris.

Partint d'aquesta realitat, Levante-EMV l'Horta inicia hui una secció que eixirà cada dissabte per a reflexionar sobre el recorregut de 25 anys, la situació actual i el futur de la comarca, des de vessants i sectors ben diferents. Per a fer possible l'anàlisi, tindrem la participació de persones expertes en diverses matèries, així com aquelles que lideren iniciatives socials, que treballen als ajuntaments i mancomunitats, o al món de l'educació, entre molts altres àmbits.

Reflexions del món de la cultura, de l'educació, de l'esport, del medi ambient, de les festes i Falles, de l'empresariat local organitzat o el comerç seran benvingudes cada dissabte en les nostres planes.