Baldoví: "El pequeño comercio da vida a las ciudades"

El candidato al Congreso por Més Compromís visita Paterna y rechaza el proyecto de Intu

El candidato al Congreso de los Diputados por Més Compromís – Más País, Joan Baldoví, ha visitado Paterna este martes, con motivo de las elecciones generales de este próximo domingo. La visita ha empezado con una reunión informal con miembros de la coordinadora Per la Protecció de Les Moles, en la que Baldoví ha manifestado que "entendemos que la conselleria tiene que recurrir la sentencia del TSJCV, y hoy estamos en el Mercado de Paterna precisamente para defender que el comercio local es el que da vida a las ciudades, si no las ciudades serian únicamente campamentos para dormir. Los valencianos y valencianas estamos saturados de grandes superficies, no es necesario abrir ninguno más, las grandes superficies son un modelo que se está abandonando en otros países".

Baldoví también ha aprovechado su visita para hablar con Maruja Badía, hija del enterrador republicano Leoncio Badía, para reivindicar que se continúe empoderando la ley de memoria histórica, "sacar al dictador del Valle de Los Caídos no acaba con el problema, el problema se acabará cuando todas las personas que se encuentran en las fosas de Paterna, y en otras de todo el país, vuelvan a su lugar de origen y sean sepultadas dignamente como merece cualquier persona", ha manifestado.

También ha tenido tiempo para hablar de las infraestructuras estatales que en la localidad generan controversia, como es el caso de la ampliación de la N-220 y los accesos al Polígono Fuente del Jarro, "Hay quién hace anuncios, como el ministro Ábalos, que una vez han pasado las elecciones quedan en el olvido". En cuanto a la ampliación del ByPass a su paso por Paterna ha declarado que, "nosotros lucharemos para demostrar que con más ampliaciones no significa que se acabe con el problema, hay soluciones más razonables que no destruyen territorio y son más respetuosas con el medio ambiente", ha indicado Baldoví en referencia a este tema.