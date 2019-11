Amparo Císcar deja el PP por el «trato y menosprecio» de Ibor

La exconcela del PP de Paiporta, Amparo Císcar se ha dado de baja del partido tras 25 años de militancia por haberse sentido «menospreciada» y haber recibido «un trato intolerable», apuntando directamente al presidente local y portavoz municipal Vicente Ibor. «He intentado hablar con él durante meses y no ha sido posible. No se ha contado conmigo para nada, relegándome a un rincón. Ante esto, solo cabe mi marcha», explicó ayer a Levante-EMV.

La concejala quiso dejar clara su baja de militancia ya que incluso la anunció a través de la red socialFacebook , donde adjuntó una fotografía entregando la renuncia. «Aunque ha sido una decisión muy meditada, no por ello ha dejado de ser dolorosa... Dolorosa sobre todo por los motivos que me han empujado a dar este paso, que nunca hubiese querido dar», expresaba en su perfil.

Císcar fue concejala popular de 2007 a 2019, tanto en el gobierno del PP con Vicente Ibor como alcalde como en la oposición. El pasado mayo ya no repitió en las listas, pero descarta que este sea el motivo de su marcha. «Trataré por todos los medios de obviar y apartar todo aquello que me provoca tanta vergüenza y asco, que no soy capaz de verbalizar.(La maldad no conoce límites, y la estupidez tampoco)», dijo en Facebook.