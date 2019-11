Paiporta inicia las actividades por el mes contra la violencia machista

La Concejalía de Igualdad del Ayuntamiento de Paiporta ha iniciado este miércoles la programación con motivo del 25 de noviembre, Día Internacional Contra la Violencia Machista, con la inauguración de la exposición 'Creadoras: Mujeres de ciencia', situada en la propia casa consistorial. La muestra, diseñada por Dones en Acció, pone en valor el papel en diferentes avances científicos de decenas de mujeres, silenciadas por la historia oficial.

Esta actividad es el punto de partida de las propuestas de la Concejalía de Igualdad, sustanciadas en talleres, charlas, presentaciones de libros y teatro, con especial incidencia sobre la gente joven y la infancia de Paiporta, puesto que habrá multitud de actividades concertadas con las escuelas e institutos paiportinos. En este sentido, destacan cuenta-cuentos por la igualdad, talleres, como el denominado 'No me toques el Whattsapp' o de nuevas masculinidades, teatro-foros o el monólogo de Pamela Palenciano 'No solo duelen los golpes'.

"El combate contra la violencia machista tiene que ser transversal, debemos implicarnos todas y todos, pero es absolutamente necesario incidir en nuestros niños y niñas, adolescentes y jóvenes, porque la educación de las nuevas generaciones es clave para construir un futuro sin ningún tipo de violencias machistas", ha explicado el concejal de Igualdad, Guillem Montoro.

La inauguración también ha contado con la presencia de la alcaldesa de Paiporta, Isabel Martín, acompañada por otros miembros del equipo de gobierno. Martín ha señalado que "la muestra es un instrumento útil, lúdico y educativo para sacar a la luz el papel de mujeres que dedicaron sus esfuerzos a mejorar la vida de todas y todos con aportaciones clave en diferentes campos, pero que han sido silenciadas por un sistema patriarcal que todavía hoy es el imperante, y que tenemos que combatir".

La dirigente ha invitado a toda la población a participar de la propuesta municipal para el 25N, "una programación variada, transversal y que nos apela a todas y todos para ponar de nuestra parte en la lucha por la igualdad".

Talleres de autodefensa para mujeres

La programación para el 25N en Paiporta continuará este jueves, con los talleres gratuitos de autodefensa para mujeres programados en el polideportivo, por la mañana, y en la sala anexa del Museo de la Rajoleria, por la tarde. Decenas de mujeres han llenado las dos sesiones previstas en una actividad enfocada a darles herramientas para hacer frente a posibles ataques machistas.

El próximo 20 de noviembre, en el Mercado Municipal, se inaugurará la exposición 'Lactancia y empoderamiento', fruto del concurso fotográfico impulsado por la Asociación Amamanta y el Ayuntamiento. Las imágenes se pueden presentar hasta el 14 de noviembre, y el veredicto del jurado se dará a conocer el día 19.

Para el 21 de noviembre se reserva un taller de camisetas con lemas para el 25N, en el Museu de la Rajoleria, en una actividad promovida de manera conjunta con la Concejalía de Juventud. Otros talleres, en este caso, de pancartas, tendrá lugar el 22 de noviembre en dos sesiones: por la mañana, frente a la estación de Metrovalència, y por la tarde, en la plaza 3 de Abril.

El Ayuntamiento acogerá el acto institucional del Día Internacional Contra la Violencia Machista el mismo lunes, 25 de noviembre, con la participación del Consejo de la Mujer, el grupo de Mujeres 'Creixent Juntes', miembros del gobierno y la corporación municipal, y ciudadanía en general. Las actividades propuestas por la Concejalía de Igualdad se cerrarán el día 27, con una charla taller dirigida a hombres bajo el título 'Cómo ligamos los hombres', que se celebrará en el Espai Paiporta Conviu, y una jornada sobre 'El trabajo en igualdad y contra las violencias machistas en Paiporta', en L'Auditori Municipal.