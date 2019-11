Pintada de Vox en una cruz frente a la iglesia de la Pobla de Farnals

«Utilizar las señas de identidad del pueblo para hacer publicidad electoral es lamentable». Así resume el alcalde de la Pobla de Farnals, Enric Palanca, la pintada con las siglas de VOX aparecida ayer en la cruz, situada en la plaza del mismo nombre, frente a la parroquia de Sant Josep.

El dirigente socialista considera que hay espacios publicitarios reservados para los partidos con motivo de la campaña electoral, y recuerda que «en todo este tiempo –y ya van unas cuántas elecciones- ningún partido político ha planteado problemas a la hora de pedir espacios públicos porque la ley es garantista de las libertades políticas y el Ayuntamiento de la Pobla de Farnals está en sintonía con el sentido constitucional vigente». En cambio, Palanca resalta de «todos vamos a una excepto un partido que arrambla con todo lo que pilla por delante y acusa al "sistema" de ir en contra de él. Esta es su última expresión política y me parece lamentable, sea quién sea el, pues las siglas que aparecen en la foto no son las del PSOE, el PP ,UP, etc...no las vereis sino donde toca. En cambio, VOX va haciendo propaganda del que son en realidad».

El alcalde explica que hasta el lunes los servicios de limpieza municipales no tratarán de eliminar la pintada de la cruz.

La cruz tiene un valor más simbólico que material, ya que se trata de una réplica, hecha a base pasta de cemento imitación a la piedra, de la cruz original que fue derribada durante el conflicto de la Guerra Civil. De hecho, la actual cruz, instalada en el lugar en el año 2010, ya sufrió desperfectos en noviembre del pasado año debido al temporal, que obligó a rehabilitarla, sustituyendo el remate por el que figura en la actualidad.