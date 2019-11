El PP afea que el PSOE no acepte una moción de apoyo a las fuerzas de seguridad

El Partido Popular presentó junto con Ciudadanos y Vox en el pleno de octubre, una moción por despacho extraordinario instando al Ayuntamiento de Burjassot a condenar la violencia en Cataluña y a mostrar la solidaridad y el apoyo de Burjassot a la Policía Nacional, Guardia Civil y Mossos d´Esquadra por la labor que están desempeñando en defensa de las libertades y la Constitución.

"Esta moción surge del texto apoyado por las fuerzas constitucionalistas en el Congreso de los Diputados y que recibió el respaldo del PSOE, por eso nos extrañó la actitud del Alcalde de ni siquiera dejar debatir la propuesta aplicando el rodillo de su mayoría absoluta" señaló el portavoz del grupo municipal del Partido Popular en el consistorio, Marcos Campos.

Campos también afirmó que "la urgencia estaba más que justificada porque era un asunto de rabiosa actualidad puesto que varias ciudades catalanas habían sufrido disturbios graves y centenares policías y mossos fueron heridos por los ataques de los radicales que incendiaron las calles días atrás"

"Frente a la violencia y la barbarie, los constitucionalistas no nos podemos poner de perfil, tenemos que actuar siempre para luchar con la ley en la mano contra aquellos que buscan subvertir el orden constitucional y coartar las libertades de una parte de la sociedad catalana que también se siente española y se ve desamparada por las instituciones autonómicas que están entregadas al independentismo", señalan.

"Desde el Partido Popular de Burjassot queremos hacer constar nuestro absoluto apoyo a todas las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que vienen realizando una labor ejemplar para la protección de los bienes y la seguridad de todos y también nuestro rechazo a los violentos que intentan imponer con fuego en las calles su visión política" concluyó Campos.

Por contra, fuentes del equipo de gobierno defienden que no se aceptó una moción "particular" del PP y no una "consensuada", tal como han hecho otras instituciones como la Diputación o la Federación de Municipios y Provincias.