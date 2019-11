El PP denuncia el abandono del Arboretum del Vedat de Torrent

El Partido Popular ha vuelto a denunciar el estado de abandono del Arboretum en el Vedat, un espacio degradado que recuperó la formación cuando estaba en el gobierno local para convertirlo en un lugar atractivo, desde el punto de vista botánico y paisajístico. El PP critica que, en el acto de entrega de galardones Viles en Flor, que acogió la ciudad y en la que recibió el máxmo reconocimiento, aparecieran imágenes "que distan mucho de la actual".

Por ello, la portavoz popular, Amparo Folgado, considera que "es de tener la cara muy dura presentar imágenes del Arboretum en el acto de Viles en Flor, que son de la época de gobierno del PP, para recibir premios, cuando en la actualidad este espacio está abandonado, ya no existe el escenario ni el graderío, al estar tapado por hierba seca de mas de un metro de altura, la fuente no funciona y el sendero está cubierto de vegetación".

Los populares llevan tres años seguidos denunciando el proceso de degradación de este espacio que "pasó de ser un vertedero en el Vedat, a ser un auditorio vegetal al aire libre" con el PP, con una muestra de cuarenta especies autóctonas. Folgado recuerda que "en cinco años de gobierno del PSOE no se ha hecho nada, no se realiza mantenimiento y la única intervención realizada fue la de cambiar el cartel en la entrada para que no apareciera el nombre de la alcaldesa que lo recuperó".

El PP denuncia asimismo que "la hierba de más de un metro de altura se ha apoderado del auditorio al aire libre, de los ribazos que hacían la función de graderío, de las más de 40 especies autóctonas introducidas en el Arboretum, del camino que comienza a ser intransitable y de la señalización de cada especie, que iba acompañada de un código QR que explicaba al visitante, la especie mediterránea que estaba contemplando".

Por último, Folgado ha exigido que "el gobierno municipal socialista de Torrent se ponga a trabajar y actúe en el Arboretum, antes de que vuelva a convertirse en un vertedero como lo fue en la anterior etapa de gobierno del Sr. Ros".