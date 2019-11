Protesta en Quart contra el recorte de pediatras

Medio centenar de vecinos de Quart, Manises, Aldaia y Barrio del Cristo se han concentrado esta mañana en la explanada del Ayuntamiento de Quart para protestar por el recorte en el servicio de pediatría aplicado por la concesionaria del Hospital de Manises, responsable de la atención sanitaria de los tres municipios. El lugar escogido para concentrarse tenía como objetivo mostrar su indignación a los asistentes del Consejo de Salud que se reunía esta mañana, aunque finalmente la reunión se ha celebrado en el Hospital Militar.

Madres y abuelos con pitos y pancartas han pedido que se revierta la situación y que los centros de salud vuelvan a tener, al menos, los profesionales que tenían antes de la reorganización realizada por la gestora ante la falta de pediatras. Por ejemplo, el consultorio del Barrio del Cristo pasara de dos pediatras a uno mientras que el ambulatorio auxiliar de Xiprerets, en Manises, ha perdido a los dos facultativos de infantil que disponía, derivados a otros centros de salud para garantizar el servicio.

Entre los concentrados estaba José Moreno, de la Asociación de Vecinos del Barrio del Cristo. "El problema es que el hospital ha perdido diez pediatras porque estos profesionales han logrado en otros sitios mejores condiciones laborales y económicas , y ahora la concesionaria se queda sin médicos y lo pagamos los vecinos . La privada lo que busca es el negocio y lo pagamos nosotros. Ahora dice que no encuentran pedriatras pero, en realidad, hay una falta de planificación en todo el área de pediatría, pero también una mala gestión y han dejado que desaparezcan"

Maria José es vecina del Barrio del Cristo, con dos hijos de nueve y cuatro años. El único pediatra que tendrá el centro de salud desde el lunes, tendrá que atender a 1.200 niños. "La situación será angustiosa. De momento, ya no se va a poder coger cita online, tendremos que llamar por teléfono y habrá masificación de gente y nos darán cita para dentro de una semana". Por ello, advierte que cuando le pase algo a sus hijos "me tocará coger el coche para irme al hospital de Manises o al centro de salud de Aldaia. Será todo un caos". La manifestante defiende que hay pediatras extracomuntiarios que "trabajan muy bien y no sé muy bien porque no los quieren contratar. En el Barrio del Cristo, la pediatra titular ha sido sustituida por una pediatra de Venezuela y comentan que era buena, sin embargo no la quieren contratar y el centro se va a masificar".

También estaba Vicky, que junto con otras madres portaban una pancarta del AMPA García Planells pidiendo el retorno de pediatras al ambulatorio de Xiprerets. Tiene tres hijos, de 14, 11 y un año. "Es lamentable lo que está ocurriendo. Van a dejar a cuatro pediatras en el centro principal para atender a toda la población y la atención será malísima porque te darán cita para diez o quince días. Además, te tienes que desplazar hasta allí, que está a la otra punta. Si dejas al nene con el abuelo para que lo lleve tiene que ir andando, sino coger nosotros el coche".

Y es que el recorte en Xiprerets es el que ha levantado a la gente en contra de la gestión de la concesionaria, que ya provocó la manifestación el pasado martes en Manises, a la que asistieron más de 700 personas. El centro de salud tenía dos pediatras, pero en verano, para no dejar solo uno por tema de vacaciones, quitaron a los dos que había para repartirlos, pero con la promesa de que en septiembre ambos volvería al ambulatorio auxiliar. "De hecho a finales de verano, te daban cita ya para septiembre. Yo tenía el 16 de septiembre para la revisión de la niña. Pero hubo gente que acudió el dos de septiembre para su cita y le dijeron que la cosa había cambiado y que los pediatras estaba en el centro principal", relata Vicky.

A la concentración han asistido también dirigentes de Compromís, Podemos y Esquerra Unida que han recogido firmas contra el recorte de pediatras y han repartido impresos para que los usuarios a título personal presenten una queja en su centro de salud por la situación asistencial pediátrica.