Compromís pide al gobierno de Rafelbunyol que retire ya la "Cruz de los caídos"

El pasado 4 de noviembre el Tribunal Superior de Justicia confirmaba el acuerdo de julio de 2016 del Ayuntamiento de Rafelbunyol sobre la retirada de los vestigios franquistas en el municipio.

Desde Compromís per Rafelbunyol, esta reivindicación histórica del valencianismo político compartido con las otras fuerzas políticas progresistas de la localidad, aseguran que el equipo de gobierno "ya no tiene ninguna excusa para aplicar la Ley de la Memoria Histórica de una por todas". Por ello, Compromís pide la convocatoria de la Comisión de trabajo para comenzar la elaboración del procedimiento de la retirada del panel de la iglesia sumando los otros símbolos franquistas del pueblo: la retirada de el monolito de la calle Vicente Soriano, las placas de un mausoleo del cementerio así como el cambio de nombre de la calle Mártires.

La Comisión, con las conclusiones de las las anteriores propuestas, provocó que el equipo de gobierno socialista las llevara a votación en un pleno ordinario. La Comisión forzó la votación de la reivindicación histórica de la izquierda. Las demandas de la Comisión de trabajo local fueron enviadas a la Dirección General de Reformas Democráticas de la Generalitat para que realizara el dictamen sobre la aplicación de la ley.

Compromís cree que se debe empezar por la elaboración del procedimiento para retirar la "Cruz de los Caídos". "Esta acción es necesario que sea hecha por profesionales para evitar su rotura y que la misma comisión estipule qué hacer con el panel: entregarlo a los familiares, que se custodie por el consistorio o que se conserve en un futuro espacio de interpretación apropiado".

"Lamentamos que por la falta de iniciativa y responsabilidad del equipo de gobierno socialista no se haya solucionado la problemática y conseguido la reivindicación de las fuerzas de izquierdas. La inacción se ha nutrido con las excusas de los tribunales y sus largos plazos provocando que no se inicie los trámites previos ni se han llevado adelante otras medidas propuestas. La aplicación de la ley debe ser siempre una máxima de cualquier administración". Desde Compromís no se sabe muy bien por qué no se ha aplicado aún la Ley de Memoria Histórica por parte del equipo de gobierno socialista..

Desde Compromís per Rafelbunyo, recuerdan, quel siempre se ha apostado por la construcción de una memoria histórica de toda la sociedad. "Desde 1995, el valencianismo político lleva solicitando la retirada de la cruz. Cabe recordar que la Comisión mencionada anteriormente surgió tras una propuesta de Compromís para su creación dentro del Consejo Social de Participación Ciudadana. Animamos el gobierno socialista a aplicar la ley y tomar decisiones valientes para devolver la dignidad a nuestro municipio", concluyen.