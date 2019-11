Cuarenta organizaciones se suman a la Gran Bellotada per Les Moles

La Coordinadora per la Protecció de Les Moles ha contado con el apoyo de más de 40 organizaciones, tanto de Paterna, como de toda la comunidad y que han manifestado su intención de acudir a la Gran Bellotada per les Moles que tendrá lugar este sábado a las 10:30 h. Cabe recordar que la Gran Bellotada, una excursión por la zona de Les Moles con plantación de carrascas, robles, lentisco, coscoja y palmitos, se produce como respuesta a la sentencia del TSJCV que recientemente daba la razón parcialmente a la multinacional extranjera Intu, abriendo la puerta a la cimentación de más de 3.000.000 de metros cuadrados de bosque.

Para la Coordinadora, la sentencia resulta incomprensible en pleno siglo XXI, porque más allá de las interpretaciones, erróneas al parecer de la Coordinadora, que los jueces han hecho de la ley, demuestra una nula sensibilidad medioambiental en un momento en el que el cambio climático está haciendo saltar todas las alarmas y la emergencia climática se ha mostrado como una prioridad por parte de la Generalitat Valenciana.

La Coordinadora que denuncia, además, la desestabilización de la economía de la comarca que supondría la instalación del macro centro comercial de la transnacional extranjera, también pone de manifiesto la necesidad que sean los ciudadanos y ciudadanas de la Comunidad Valenciana, a través de sus instituciones, las que decidan el diseño del territorio que habitan. "Y no una empresa que ni siquiera tributa en nuestro país y que, además, se encuentra en estos momentos en periodo de liquidación de bienes" ha Fermín Poveda, uno de los portavoces de la Coordinadora.

Para la Coordinadora, la intención por parte de Intu, de exigir el pago de más de 150 millones como indemnización por haberle sido tumbado el proyecto, pone de manifiesto el verdadero objetivo de la multinacional británica: asaltar las arcas públicas y llevarse el dinero de valencianos y valencianas en un intento a la desesperada de continuar perpetuando el modelo de depredación y saqueo que se implantó con los anteriores gobiernos de la Generalitat. Por ello exigen a Ximo Puig que se ponga al frente y presente ya el recurso para desestimar de una vez por todas un proyecto que no se adapta al modelo que dice defender.

La Campaña iniciada por la Coordinadora ya ha reunido más de 200 vídeos de reivindicando Les Moles, 1.500 euros en un micromecenazgo en menos de diez días y la solidaridad de más de cuarenta organizaciones de todo el territorio valenciano.

Organizaciones que han mostrado su apoyo a la Coordinadora per la Protecció de Les Moles

Multipaterna, Paterna Unió del Comerç, Favepa, Granja Julia, Joves de la Coma, Coordinadora de los Bosques del Túria, Colla Gatzara, Acció Ecologista Agró, Paterna Respira, Paterna Accesible, Club d'Esports de Muntanya de Paterna, Baloncesto Escuela de Vida, Acción Social La Cambra, Unió Gremial, Decidim, Per l'Horta, Perifèries, Entrebarris, Salvem el Botànic, Ca Revolta, Plataforma Diumenges No, Plataforma del Comerç Valencià, Ecologistes en Acció, Fauna y Flora SOS, Valencia en Bici, Plataforma de Afectados por las Hipotecas, Plataforma per Russafa, Unió de Llauradors i Ramaders, RSP, Comando Sonoro Horta Nord, Intersindical Valenciana, CGT, Democràcia en Verd, Casa Verda, Cuidem Benimaclet, Salvem Godella, No a la ZAL, Taula per la partida de Dalt, Veïnat en perill d'Extinció, Crecer en la Coma, Construyendo Malilla, Russafa Veïnal, Alboraia Horta i Litoral, Associació de veïns i veïnes de Natzaret

Además de los ayuntamientos de Manises, Burjassot, San Antonio de Benagéber, Bétera, Godella, Aldaia y Alaquàs que votaron mociones a favor de la protección de Les Moles y en contra del macro-centro comercial de Intu.