El Ayuntamiento de Museros bonificará las familias numerosas al IBI con un 70%

El Ayuntamiento de Museros aprueba la moción de modificación de la ordenanza del IBI para fomentar la instalación de energías renovables y así luchar contra el cambio climático. El equipo de gobierno con el resto de partidos políticos han acordado bonificar con el 33%a los vecinos que quieran instalar placas solares en casa, tanto para el agua caliente como por el autoconsumo eléctrico, es decir, una rebaja de sus impuestos por la utilización de la energía solar a nuestro pueblo. Esta iniciativa impulsa desde el ámbito local la transformación energética, y recuerda que Museros es uno de los municipios que ha firmado el Pacto de alcaldes por la energía. Por otro lado, este impulso de bonificación del 33% se aplicará, en la cuota íntegra del impuesto de aquellas edificaciones residenciales en las cuales se hayan instalado sistemas por el autoconsumo y aprovechamiento térmico o eléctrico de la energía proveniente del sol. La alcaldesa de Museros, Cristina Civera, explica que medidas como estas impulsadas desde el ámbito local favorecen la participación en la lucha contra el cambio climático de todos los vecinos y vecinas del municipio a favor de la transformación energética.

El importe máximo de las viviendas que tengan o implementan una instalación individual de energía solar para producción de agua caliente sanitaria será del 25% de la inversión en la equipación. Por aquellos que produzcan energía eléctrica de consumo propio, en el porcentaje mínimo que le corresponde según el Reglamento electrotécnico de baja tensión, a partir de energía solar, también tendrán una bonificación del 25% de la inversión en la equipación. Sin embargo, la aplicación de estas bonificaciones obligará que las instalaciones para la producción de calor incluyan colectores homologados por la Administración competente, así como los equipos para la producción de electricidad. Además, estas dos bonificaciones no serán acumulables.

Por otra parte, el ayuntamiento de Museros, también lleva a cabo la moción de modificación de la ordenanza del IBI para la bonificación para las familias numerosas. Esta aplicación sale de la implantación de políticas sociales a favor de los vecinos y de las vecinas, y sobre todo, de aquellas familias numerosas, puesto que son un colectivo que necesita más ayudas para favorecer sus condiciones. Las familias numerosas serán aquellas que tengan un título o carné expedido oficialmente por la Generalitat Valenciana. La alcaldesa de Museros, Cristina Civera, explica que esta es una modificación de la ordenanza, puesto que el anterior ya lo contemplaba. No obstante mejoras de carácter social como estas permiten favorecer las condiciones de las familias numerosas. La ordenanza fiscal del impuesto de bienes inmuebles establece que las familias numerosas podrán pedir la bonificación del 70% de la cuota integra con un margen máximo de deducción de 300 €, de su vivienda familiar y en la fecha del devengo correspondiente al periodo impositivo de aplicación. Aun así, se requiere que la última declaración de IRPF no supere los 30.000 € y no estar en posesión de otros inmuebles diferentes de la bonificación.

Aquellas familias numerosas de carácter especial, es decir, aquellas con 5 o más hijos o hijas tendrán derecho a solicitar una bonificación del 80% de la cuota integra con un margen máximo de deducción de 300 €, de su vivienda familiar y en la fecha del devengo correspondiente al periodo impositivo de aplicación. Las solicitudes se harán en cualquier momento durante el ejercicio, pero solo aquellos recibimientos antes del 28 de febrero tendrán efecto en el recibo del IBI del ejercicio en curso.