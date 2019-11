Consistorios de l'Horta se unen para facilitar los trámites electrónicos en valenciano

En octubre de 2020 todos los ayuntamiento de España deberán tener implantada la administración electrónica. Así lo marca la Ley 39/2015, que preveía esta implantación para 2018 pero que, ante las dificultades de las corporaciones municipales, decidieron establecer una prórroga hasta el año próximo a través de un decreto ley de urgencia.

Los municipios de l'Horta se han puesto las pilas y, a causa del elevado precio y las dificultades que entraña generar una plataforma electrónica propia, han encontrado en Sedipualb@, el software de la Diputación de Albacete, de carácter público, abierto y que facilita la cooperación interadministrativa entre instituciones, la mejor alternativa. Consistorios como Mislata, Quart, Manises Moncada, Paiporta, Sedaví, Picassent, la Mancomunitat de l'Horta Sud y el Museu Comarcal de l'Horta Sud ya se han adherido a Sedipualb@, al igual que otras 250 entidades de siete comunidades autónomas.

La plataforma, que ha obtenido diversos premios y reconocimientos, tiene, sin embargo, el problema lingüístico en las localidades valencianas adheridas, no solo en las de l'Horta ya que hay de toda la provincia como Requena, Casinos o Alginet.

La Diputación de Albacete, como es lógico, solo tiene instaurada la interfaz en castellano, único idioma oficial en la provincia manchega. No es el caso de la provincia de València, donde coexisten dos idiomas oficiales, castellano y valenciano, y donde las administraciones locales están obligadas por ley a ofrecer y tramitar toda la documentación en ambas lenguas.

La Diputación de Albacete sí tiene un traductor automático para otros idiomas diferentes al castellano pero, en el caso del valenciano, ofrece muchos errores. Es por eso que ha ofrecido la posibilidad a las administraciones locales de que sean ellas las que realicen el trabajo de traducción. Un testigo que han cogido los ayuntamientos de l'Horta, que están manteniendo contactos para unir esfuerzos y establecer la hoja de ruta a seguir. La pasada semana fue el consistorio de Paiporta el que mantuvo una primera reunión, en este sentido, con el Ayuntamiento de Alginet.

El Ayuntamiento de Paiporta, de hecho, anunció que había completado con éxito su migración de e-Signa a la nueva plataforma electrónica Sedipualb@. A diferencia de otros municipios, Paiporta será el primer pueblo de l'Horta que funcionará con el catálogo avanzado de Sedipualb@, lo que supondrá, como ya ha podido comprobar el personal de la Oficina Única con estas primeras tramitaciones, unos tiempos de espera un poco superiores a los habituales, algo que se irá corrigiendo progresivamente.

Silla, la última en adherirse

El municipio de Silla es el último de l'Horta que aprobó por acuerdo plenario adherirse a la plataforma de la Diputación de Albacete. Un acuerdo que, sin embargo, no contó con el apoyo de Compromís y de su portavoz Raquel Sánchez, precisamente por el problema lingüístico. «Como exconcejala de Normalización Lingüística no puedo aprobar instaurar una plataforma que, de momento, no me garantiza que pueda tener toda mi documentación y hacer mis trámites administrativos en valenciano. Cuando yo estuve en el gobierno sacamos a licitación la creación de una plataforma electrónica propia que sí trabajaba con los dos idiomas oficiales», explica Sánchez.

Sin embargo, esa plataforma propia fue descartada «porque para ser interoperativos con otras administraciones, hay que tener aprobados unos certificados que, en el caso de los ministerios, tardan hasta 14 meses, un tiempo del que no disponemos ya que la prórroga para cumplir la ley acaba en octubre de 2020», explican desde el equipo de gobierno actual. Una interoperabilidad que la Diputación de Albacete ya tiene, pues está funcionando desde 2007, y además, hay que añadir que para 2021 también se requerirá a los consistorios ser interoperativas con las administraciones europeas.