La parroquia de Xirivella destina su clausurado hogar del jubilado a Cáritas

El párroco insiste en que el hogar para mayores "estaba desvirtuado" y precisaba de espacio para atender a familias sin recursos

El párroco de San Francisco de Paula de Xirivella, Carlos Pons, ha anunciado hoy que el local anexo a la parroquia se destinará a Cáritas, "como siempre fiel a la acción caritativa y social de la Iglesia, al servicio de los ciudadanos más desfavorecidos de Xirivella, desde la labor que Cáritas ya está realizando a través de la parroquia, en favor de familias sin recursos, personas solas y sin techo, inmigrantes y refugiados, en definitiva, por aquellos que el Papa Francisco llama los descartados". La parroquia clausuró la pasada semana el local después de que una inspección de la Policía Autonómica detectará que carecía de licencia de actividad.

Carlos Pons ha señalado que "con ello damos un paso más en el servicio de nuestra Cáritas parroquial, ya no disponíamos de espacio, y queremos que exista una atención directa a quienes acuden a la parroquia buscando ayuda y esperanza". Por otra parte, "este espacio nos permite organizar mejor la asistencia a aquellos que no tienen recursos, un espacio donde realizar la escucha y el acogimiento y donde poder hacer el seguimiento. También podremos ubicar la ropa y los alimentos, incluso ampliar, con la posibilidad de colaborar con el banco de alimentos".

El párroco ha señalado que "tanto en la reunión mantenida el pasado viernes con el alcalde, como en la misma tarde de ayer, el alcalde me ha garantizado que los jubilados han sido perfectamente reubicados en el Hogar Simarro, con mucho mayor bienestar que en un local que había sido cedido 40 años antes". La parroquia fue "pionera en dar un servicio a los mayores que no existía en ese momento, pero que hoy en día no tiene sentido por la existencia de otros locales con fines similares, lo que permitirá a la parroquia dedicar el bajo a estos otros fines más necesarios".

Además, la parroquia sigue colaborando con los fines que representaba el Hogar, ya que muy cordialmente ha cedido mobiliario provisionalmente, en unidad de actuación entre la parroquia San Francisco de Paula y el Ayuntamiento.

Carlos Pons ha informado que los servicios jurídicos han constatado la continuidad en otro local de la actividad de quienes ocuparon el espacio cedido por la parroquia, que contribuyó con recursos propios al sostenimiento del Hogar ante la carencia de ingresos de quienes lo gestionaban, "lo que indica claramente que continuar la misma actividad no sería rentable ni para quien lo pudiera gestionar en el futuro".

El párroco ha señalado que "el espacio que la parroquia cedió hace 40 años con un fin social para los mayores estaba desvirtuado, pero una vez más San Francisco de Paula recupera su vocación de servicio a Xirivella, poniendo a disposición de los más vulnerables el servicio de Cáritas parroquial con mejor ubicación para mejor ofrecer los recursos de la parroquia, a la que espera que contribuyan en esta labor solidaria que nos interpela a todos".

Carlos Pons ha pedido una nueva reunión con el alcalde de Xirivella para informar de esta acción "que conecta con los más necesitados, y estamos seguros de que desde el Ayuntamiento van a apoyar en toda la reversión y adecuación de la zona donde se encuentra desafortunadamente la marginación social, cultural, y de recursos. Agradezco el diálogo fructífero y una vez más le voy a trasladar toda nuestra colaboración para informarle de las deficiencias que observemos y compartir todos los esfuerzos para mejorar el bienestar de los ciudadanos de Xirivella".