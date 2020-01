Inscripciones para la Burjadespertà hasta el 27 de febrero

La Penya El Coet de Burjassot ya lo tiene todo preparado para que el próximo domingo 8 de marzo Burjassot huela a pólvora desde primera hora de la mañana. La entidad va a organizar su IV Burjadespertà cuya fecha tope de inscripción y pago será este jueves 27 de febrero. Una actividad a la que pueden apuntarse todas las personas que así lo deseen siempre que cumplan los requisitos establecidos para el desarrollo de la misma. La concentración será el citado 8 de marzo a las 7:30 horas en la Plaza de la Concordia.



El acto cuenta con la colaboración de las concejalías de Fallas, dirigida por Estefanía Ballesteros, y Policía Local y Protección Civil, dirigida por Juan Manuel Hernando, además de la Agrupación de Fallas de Burjassot, presidida por Iván Heredia. El Coet es una entidad de referencia en la comarca, en el mundo de la pólvora.



Las inscripciones y pagos deben realizarse en la cuenta de Caixa Popular habilitada indicando en el concepto la cantidad de cajas. El justificante con el nombre y apellidos ha de remitirse a la peña en el correo electrónico burjadesperta@gmail.com.



Todos los participantes que se inscriban, tanto mayores como infantiles, deberán poseer el Certificado CRE (Consumidor Reconocido como Experto) o superior, emitido por la conselleria, en la modalidad de 'despertà'. Aquellos personas que posean la acreditación expedida por la Junta Central Fallera u otra asociación distinta a la Penya El Coet, deberán enviar una copia adjunta a la inscripción. Se aceptarán listados de Grupos CRE en formato de Conselleria de Presidencia, de la Plataforma CRE.



El coste para los participantes mejores, de 8 hasta 17 años, es de cero euros y, dependiendo de su edad, dispararán bombetas, chinitos o falleros. El material utilizado será suministrado por la Penya el Coet, y la concejalía de Fallas del Ayuntamiento de Burjassot. Tal y como han señalado desde la Penya, se deberá guardar la distancia de seguridad mínima de cuatro metros entre los menores y los mayores, diferenciando así, los dos grupos.



En el caso de los mayores de 18 años, el precio de la inscripción variará según el número de cajas de "Tró de bac" que lancen. Así, el precio de dos cajas es de 16,50 euros; el de tres cajas, 24 euros; el de cuatro cajas 32 euros y el de cinco cajas, 40 euros. Todo el material de "Tró de bac" deberá ser consumido en su totalidad en la Burjadespertà y, en caso de que existiera sobrante o no se hubiera recogida el mismo, será devuelto a la pirotecnia, a tener en cuenta que la fabricación es exclusiva para dicho acto.



Curso en los días previos

Si en el momento de la inscripción no se posee el CRE, los inscritos podrán comunicarlo a la Penya para ser automáticamente inscritos para que realicen el curso que se organizará en días previos a la Burjadespertà. Una vez realizado y con las pruebas superadas, automáticamente podrán participar en la Burjadespertà del 8 de marzo de 2020.



Todos los participantes deberán de poseer la acreditación facilitada por el organizador correspondiente, en sitio visible, tanto para la recepción del material pirotécnico como para la identificación del evento, para su control.



La Penya El Coet, no se hace responsable de los actos de cualquier participante en la despertà de Burjassot, que no cumpla la normativa vigente y las recomendaciones de la organización para esta actividad.