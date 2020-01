Atropellan a un perro en Alcàsser y se da a la fuga

Un perro, al parecer abandonado ya qu eno tiene cjhip ni collar, se encuentra en el Hospital veterinario Valencia Sud de Silla a la espera de ser intervenido quirúrgicamente de la cadera tras ser atropellado por un vehículo en una rotonda de la carretera de Alcasser a Picassent cuyo conductor se dio a la fuga. El atropello fue presenciado por otro vehículo que iba detrás, que inmediatamente se bajaron del automóvil para auxiliar al perro. Tras comprobar que permanecía con vida pero con lesiones importantes que le impedían ponerse de pie, lo llevaron directamente la hospital veterinario.

El centro hospitalario tras valorar a Marron, que así es como lo han bautizado, se pusieron en contacto con la asociación Animalistes d'Alcàsser quienes se hicieron cargo del animal y han emprendido una campaña en redes socales en busca de ayuda para financiar la operación, ya que el can tiene lesiones importantes nela cadera y fallo renal.

"Ya tenemos contraída una deuda con el hospital de 1.200 euros pero no podemos dejar a Marron sin ser operado, por eso cualquier ayuda es buena", señala la directora de la asociación, Cristina, quien sobre todo pide concienciación.

"A un perro que se le atropella no se le puede dejar abandonado, tiene derecho a ser auxiliado como cualquier ser humano. Si no llega a ser por esas buenas personas que lo acogieron y lo llevaron al hospital, Marron probablemente no habría sobrevivido", explica.

En la página ed Facebook de Animalistes d'Alcàsser se puede encontrar toda la información para poder colaborar en la intervención quirúrgica de Marron.