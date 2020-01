Compromís pide que se haga una nueva DIA de la ampliación del Puerto

Compromís per Alboraia ha presentado para el pleno ordinario de enero de 2020 una moción que cuestiona la ampliación del Puerto de València. La moción además de pedir una nueva DIA, manifiesta la necesidad de que las diferentes administraciones hagan un Plan Estratégico del Litoral y el área Metropolitana de València. En la misma se insta al Consell a hacer un mapa de la contaminación del área de influencia del puerto y a hacer un informe sobre el coste sanitario que supone la contaminación ambiental de la actual actividad portuaria en la salud de la población que vive en el área metropolitana de València.

La moción incluye que se inste al Puerto a cumplir con la normativa vigente y garantizar el futuro de l'Horta, el marjal, la Albufera, la conservación de las playas. Por el que representan como actividad económica (turismo, agricultura, pesca) y por el valor de la vida tradicional.

En aquello que respeta en Alboraia la moción incide en "El Ayuntamiento de Alboraia inste al Ministerio de Medio Ambiente a que haga una nueva declaración de impacto ambiental para la ampliación del Puerto de València porque la DIA de 2007 ha quedado totalmente desfasada. Además en el caso de Alboraya para nosotros es fundamental nuevos estudios sobre las diferentes alternativas de acceso al puerto porque de la misma forma que otras pueblas del área metropolitana nos vorem gravemente afectados por el acceso al Puerto."

Desde Compromís per Alboraia destacan "El Puerto de València es una infraestructura enclavada dentro de la ciudad, íntimamente vinculada en la ciudad y su área metropolitana. Mientras, en otros puertos y ciudades importantes, la tendencia es alejar las instalaciones portuarias de las ciudades. Pensamos que se tiene que plantear si la ampliación es necesaria y si no es mejor seguir las tendencias de aquello que se está haciendo en otros lugares. Porque además la ampliación no está al servicio de la economía productiva valenciana"