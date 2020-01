Compromís pide a conselleria los informes de la actividad industrial de Payá

Compromís per Mislata solicita a consellería los informes sobre los vertidos de residuos de la Fábrica de Payá, los controles sobre las emisiones de gases y el análisis del Programa de Vigilancia Ambiental de la industria situada en el casco urbano del municipio.

Compromís ha pedido en reiteradas ocasiones esta información en las comisiones informativas municipales pero el equipo de gobierno del PSOE no ha facilitado los datos requeridos. Javier Gil, portavoz de Compromís per Mislata, explica que el objetivo de la solicitud presentada es "pedir la información directamente a Consellería porque el gobierno de Bielsa no nos ha podido acreditar que la Fábrica de Payá cumple todas las medidas de seguridad ambiental".

La emisión de humos de la fábrica genera preocupaciones entre la población y por eso el edil de Compromís manifiesta que "necesitamos que la actividad industrial de Payá no afecte a la salud de la población de Mislata, y actualmente es una información que desconocemos". Finalmente ha remarcado Gil que "tenemos que asegurarnos que se cumple con la normativa de residuos y vertidos y por eso pedimos los informes y documentos que lo acrediten".