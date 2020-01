Una familia que vive en una caravana pide al consistorio que medie para alquilar un piso

Leonor Corbatana y su familia llevan desde el pasado verano viviendo en una caravana en un terreno situado en el Port de Catarroja. Allí fueron a parar después de dejar por voluntad propia el piso en alquiler en el que residían en Massanassa desde hacía años. Problemas con la comunidad de vecinos y «la falta de inversiones de la dueña en la vivienda» motivaron que Cortabana decidiera la salida de allí. «Cogí la caravana que tenía en un camping y alquilé este terreno», indica. En el Port viven Leonor, si madre de de 78 años y con problemas mentales (acude a un centro de día de Albal), sus dos hijos menores (escolarizados en Massanassa), dos de sus tres hijos mayores de edad y su sobrino.

Corbatana asegura que, en estos meses, ha intentado alquilar otra vivienda ya que afirma que en este momento la familia no tiene problemas ecómicos. «Mi madre tiene una pensión de 700 euros, uno de mis hijos ha logrado un empleo con el que cobra 1.000 euros, yo percibo del paro unos 400 y además cobro por sentencia judicial la pensión alimenticia de mi primer matrimonio que son otros 350 euros al mes», asegura.

No obstante, la afectada afirma que no ha sido posible hasta ahora alquilar una vivienda porque tiene una elevada deuda de hace más de una década, que contrajo con un prestamista, para liquidar el patrimonio conjunto de su primer matrimonio, cuando vino el divorcio. «Estoy en el registro de morosos y nadie me alquila un piso. Es lo primero que miran. Además, como el ingreso principal de mi casa es de un contrato tenporal, me piden avales y un montón de requisitos que no puedo cumplir», dice.

La situación se convirtió en límite la pasada semana cuando, a causa del temporal, el Ayuntamiento de Catarroja tuvo que alojar a todo el grupo en un hotel durante casi una semana. En este contextoPor ello, esta familia reclama al Ayuntamiento de Catarroja que medie con propietarios para poder acceder a una vivienda que pagarían con sus ingresos.



«Les hemos acompañado»

Por su parte, fuentes del Ayuntamiento de Catarroja afirman que personal de Servicios ha estado tratando de ayudar a la familia a encontraruna vivienda e incluso han acompañado a Cortabana a visitar algunos de los pisos pero «hasta la fecha no ha habido ninguno que se acople a su situación y más no se puede hacer por el momento». El consistorio recuerda que «no se puede invertir dinero público en este caso, dado que la familia tiene recursos económicos suficientes».

Por tanto y «dado que los dos hijos menores duermen en la casa de un familiar», la función municipal será ahora «estar alerta por si se repiten situaciones como la del temporal para auxiliarles».