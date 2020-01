Compromís vuelve a reclamar el monumento homenaje a las fallas de Paterna

Compromís per Paterna ha vuelto a reclamar la creación de un monumento homenaje para las fallas de Paterna, debido que los falleros y falleras del municipio continúan esperándola después de la aprobación por unanimidad de todos los partidos políticos, en octubre de 2018, de la moción presentada a instancia de Compromís. "Por un lado volvemos a reclamar este homenaje porque continuamos creyendo que las fallas de Paterna merecen ese reconocimiento y por otra parte para hacer caso al alcalde, después del último pleno, donde instó a la oposición a hacer público el seguimiento de mociones presentadas en el pleno con motivo de una moción que por enésima vez volvía a solicitar que el Ayuntamiento publique en su página web las mociones presentadas por todos los grupos y el nivel de ejecución de cada una", informan fuentes de la coalición.

En el mismo sentido, el concejal de Compromís, Carles Martí, ha manifestado que, "desde Compromís hemos solicitado el expediente de la moción que presentamos en octubre de 2018 porque las fallas tuvieran un monumento que dignifique, más si cabe, la tarea que ejerce este colectivo. De momento en nivel de ejecución a primera vista es 0%, el lugar donde tiene que ir el monumento está vacío y no tenemos ninguna noticia más. En cuanto podamos ver el expediente informaremos en nuestra web y en las redes sociales de cómo va el asunto".

"Más allá de que continuemos haciendo nuestro trabajo, y el de ellos al parecer, desde Compromís consideramos que colgar las mociones del pleno y la información adecuada para que la ciudadanía sea conocedora de cómo van las mociones, en la página web del Ayuntamiento, no costaría tanto, es más, es una oportunidad de airear todo aquello que hace el equipo de gobierno, es decir, hacerse propaganda de lo que hacen. Pero no, no lo entienden así, tal vez es que, si miramos las mociones de los últimos cuatro años, una gran cantidad de ellas, ni se han tocado, seguramente ese es el problema, que no quieren que la ciudadanía conozca lo que hacen y lo que no hacen", aseveran las mismas fuentes de la coalición.

"El mundo de las fallas en Paterna ha sido un ejemplo de convivencia, integración y de responsabilidad con la protección de la cultura valenciana. Esta amplia tradición e historia es evidente atendida la gran actividad social y cultural desarrollada por las diferentes comisiones en sus barrios y como no, en la implicación de la Junta Local Fallera al mundo cultural, festivo y asociativo de Paterna, más allá de las actividades falleras, es por eso que continuaremos haciendo todo lo que esté en nuestras manos para que el acuerdo tomado por el pleno de Paterna se haga realidad", indica Carles Martí.

El mismo concejal ha concluido apuntando que, "sabemos que hay más mociones donde el nivel de ejecución presente y futuro es del 0% porque así nos lo ha hecho saber el equipo de gobierno, esperamos que esta moción, por el bien del colectivo fallero de Paterna, no esté en esa misma situación".