Compromís continúa pidiendo la plaza y el homenaje para Leoncio Badía

Paterna es un triste referente de la represión franquista, donde se fusilaron a 2. 238 personas, ahora, afortunadamente, es un referente por las actuaciones por la recuperación de su memoria y reparación de su dignidad, gracias a la colaboración del gobierno valenciano de la Generalitat y al impulso de las asociaciones de familiares. "Resulta inadmisible que un homenaje tan necesario para el pueblo de Paterna y para las víctimas del franquismo se demore tanto tiempo", indica el concejal de la coalición, Juanma Ramón.

Desde la formación valencianista informan, una vez más, que desde el pasado mes de abril de 2018 hay una moción aprobada por todos los grupos municipales, y presentada a instancia de Compromís, en la que se instaba al Ayuntamiento a realizar un homenaje a Leoncio Badía, así como poner su nombre en la plaza de entrada al cementerio de Paterna. "Todos los grupos políticos reconocieron así el papel de Leoncio Badía en el proceso actual de recuperación de la memoria y la dignidad de las personas asesinadas por el franquismo. No se trata de una moción que tenga una dificultad máxima o un trabajo muy complicado, simplemente se trata de cambiar el nombre de la plaza donde está el cementerio, poner una placa de reconocimiento a la figura de Leoncio y hacer un merecido homenaje, que esto tarde cerca de dos años es difícil de entender para cualquiera", manifiesta la formación en el comunicado.

Según Compromís, Leoncio recuerda la crueldad y la perversión con la cual actuaba el régimen franquista. Republicano represaliado por el régimen, que tuvo que "pagar" su militancia política ejerciendo de enterrador de aquellas personas que eran asesinadas en el Terrer. A pesar del sistema represivo, a pesar del miedo, Leoncio intentaba ayudar a los familiares de las víctimas, a veces avisándolos, otras guardando en los bolsillos de la ropa de los fusilados pequeños detalles para que en un futuro pudieran ser identificados por los familiares. De este modo, exhumación tras exhumación de fosas, nos encontramos con estas pistas que Leoncio Badía dejó para poder reconocer a las víctimas de aquel régimen inhumano.

En este sentido, el concejal de Compromís, Juanma Ramón, ha querido destacar que "sin la valentía y la humanidad demostrada por Leoncio no hubiera sido posible trasladar a nuestros días el testigo que ha permitido a tantas familias conocer el destino de sus víctimas, es necesario hacer virtud con la figura de Leoncio, sin dejar pasar más tiempo, sin más medias tintas, es la hora de qué Leoncio ocupe en nuestro pueblo el lugar en la historia que se merece, el lugar que nos recuerda lo que sufrió Paterna de manos de quienes impusieron la muerte frente a las ideas, de los que hicieron que Paterna entrara en la triste y negra historia de la represión y de la crueldad.

Para concluir, Compromís per Paterna informa que en su página web la ciudadania podrá hacer el seguimiento de las mociones que han presentado y de su grado de ejecución, "no será por nosotros que la ciudadanía de Paterna no sea conocedora de lo que el gobierno cumple o no cumple", aseveran.