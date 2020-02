Compromís pide una auditoría externa para el servicio de recogida de basuras

Compromís ha venido denunciando una serie de incumplimientos por parte de la concesionaria, nueva adjudicataria desde el año 2018, respecto del mantenimiento y limpieza de los contenedores, entre otros problemas generados por el sistema de recogida y modelo de contenedores escogido. Son numerosas las quejas vecinales y el malestar generado por las deficiencias del servicio.

El servicio de recogida de contenedores y limpieza en Quart de Poblet tiene un coste anual de más de 425.000€. Según se establece en el propio pliego de condiciones técnicas particulares por el que se rige este servicio, el plan de aseguramiento de la calidad del servicio deberá ser auditable por un tercero externo y por el ayuntamiento.

Desde Compromís plantean dudas razonables de que se esté cumpliendo lo establecido en el pliego de condiciones: frecuencia de lavado y desinfectado de los contenedores de materia orgánica, que debe hacerse dos veces al mes, ampliándose la frecuencia en periodo estival, jornadas de baldeo semanal, reparación de contenedores con roturas de palancas, entre otros.

Según memorias del EMTRE, entidad metropolitana para el tratamiento de residuos, la fracción de resto que entra en planta desde Quart de Poblet no se ha reducido desde el año 2016; se recoge más por separado pero no funciona la selección. "Estos datos corroboran aún más por qué debe auditarse el servicio para obtener mejoras que redunden en beneficios para la ciudadanía" según indican desde Compromís Quart. "Ya existen servicios de asistencia técnica externa en este Ayuntamiento, no entendemos por qué no hacerlo también con este servicio". Ante la negativa del Pleno a la realización de una auditoría externa Compromís Quart seguirá pendiente del grado de cumplimiento de las condiciones contractuales y la correcta prestación del servicio.