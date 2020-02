El PP de Torrent pide que la báscula municipal sea pública

Los populares de Torrent han denunciado que la nueva báscula municipal está limitada a 30 usuarios solamente, ya que son muchos los agricultores de Torrent que se han acercado hasta el Consell Agrari para poder utilizar la báscula, y les informan que solo se han hecho 30 unidades, por lo que ya no quedan tarjetas de uso.



Por lo que el concejal del PP, José Francisco Gozalvo ha instado al gobierno de Ros a "que la báscula municipal cumpla su función pública y pueda ser utilizada por cualquier agricultor, empresa del polígono o particular". Para el concejal popular "no tiene sentido crear una báscula municipal y que no cumpla la función de servicio público municipal, abierto para los ciudadanos de Torrent".



Por lo que desde el PP de Torrent se solicita al gobierno socialista que "pedimos al gobierno socialista que la báscula municipal sea pública de verdad, se instale un sistema de pago mediante tarjeta de débito, crédito o mediante el teléfono, con la tecnología Contactless, abierto a agricultores, empresas y particulares, y se olviden de las tarjetas de uso acotadas a unos pocos usuarios porque eso recuerda a otras épocas".



La nueva báscula municipal de pesaje ha tardado tres años en construirse, desde que fue aprobada por un Pleno en el Ayuntamiento de Torrent en la pasada legislatura y ha tenido un coste de 86.488,43 euros.