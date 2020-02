La caída de un trozo de techo daña la imagen del Cor de Jesús del consistorio

Una filtración de agua en el techo de la Casa Consistorial de Alcàsser provocó la caída de cascotes justo encima de la figura del Cor de Jesús provocándole importantes daños en la cabeza.

Según informa la alcaldesa, Eva Zamora, de momento la figura permanece acordonada en el consistorio y también se ha clausurado la escalera a la espera de que se repare el techo y también de que llegue un especialista que evalúe los daños y después del informe técnico poder evaluar y proceder a su restauración.

Sin embargo, este suceso ha provocado que se reabra un debate sobre la presencia de esta figura de religiosa en el Ayuntamiento de Alcàsser y no en la Iglesia parroquial del municipio. No es la primera vez que se debate sobre la presencia de la figura del Cor de Jesús en la Casa Consistorial. Hace 30 años, con también gobierno socialista, cuando la figura no tenía el actual aspecto sino que era toda blanca, se retiró del consistorio para su restauración y se decidió llevarla a la Iglesia, lo que provocó una gran movilización de vecinos y vecinas reclamando que la figura volviera a su sitio original. «Fue tal el movimiento que al final el alcalde se retractó y la figura ya con los colores actuales volvió al consistorio», recuerda Eva Zamora.

Un debate que se ha vuelto a reabrir en redes sociales, donde unos abogan a la Constitución y al principio de aconfesionalidad del Estado para no tener una figura religiosa en un edificio público que tiene que estar al margen de cualquier movimiento religioso, mientras que otros defienden la tradición para que permanezca en el sitio donde lleva un siglo.