Un horno de Benetússer lanza un SOS para no cerrar

Un horno de Benetússer no ha tenido más remedio que lanzar un SOS a través de las redes sociales para evitar el cierre del local de más de 50 años de vida ante la caída radical de las ventas después, precisamente, del auge que vivieron en los primeros días tras decretarse el estado de alarma por la pandemia de la covid-19.

"Pido ayuda amigos y clientes, me siento triste y muy decaída, me estoy viendo abocada a cerrar el horno ya que ahora como no hay tantas colas ni aglomeraciones en los supermercados las personas pasan por mi puerta con tres o cuatro barras del supermercado. Antes con las aglomeraciones y colas si que servía nuestro pan y servicio, ¿ahora por qué no? Sólo pido que no nos dejéis morir". Este era el mensaje que envió Beni, dueña del Forn Camí Nou junto a su marido Emilio, desde hace 12 años.

El horno da toda clase de facilidades, dando servicio a domicilio, en los que se puede pagar con tarjeta, y aceptando encargos, "pero la realidad es que justo este horno está situado entre dos grande supermercados y es muy indignante después de todo el trabajo que hemos tenido estos días atrás, ahora tener que tirar el género y ver a esos clientes que antes te hacían cola a ti, pasar con varias barras de pan del supermercado", señala Beni, que precisamente está de baja y "es mi marido Emilio el que está haciendo trabajo extra".

Hay que recordar que los hornos, al igual que los supermercados, sí tienen la autorización del Gobierno para abrir ya que venden productos de primera necesidad "y somos un comercio de toda la vida, de proximidad, la gente debe concienciarse de lo importante que es para un pueblo los comercios locales", explica Beni, quien recuerda que actualmente solo hay dos obradores abiertos en Benetússer más otros tres despachos de pan.

Respuesta inmediata



Sin embargo, Beni, que también es la presidenta de la Asociación de Comerciantes de Benetússer, reconoce que el llamamiento ha surtido efecto inmediato. "La verdad es que enseguida recibí muchos mensajes de apoyo y los clientes volvieron a bajar pidiéndonos algunos disculpas. Incluso me llamó una madre soltera que tenía miedo de salir con su hija de seis años y yo le llevé el pan sin problemas", explica.

En ese sentido, también desde el horno quieren agradecer la "gran labor que están realizando desde la concejalía de Comercio de Benetússer, facilitando los servicios a domicilios a colectivos vulnerables".

