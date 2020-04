Asivalco se ofrece al Gobierno para repartir mascarillas en Fuente del Jarro

La Asociación de Empresarios de Fuente del Jarro, Asivalco, se ha dirigido esta mañana a la Delegación de Gobierno con el fin de ofrecerse para colaborar en el reparto de mascarillas para los trabajadores del área industrial. Desde Asivalco se considera que el reinicio de la actividad industrial debe venir acompañado de las necesarias medidas de protección para los trabajadores, algo que en este momento no está garantizado si el reparto se hace sólo en paradas de transporte público.

Para la asociación empresarial el reparto que se viene produciendo desde esta mañana, en determinados puntos estratégicos como estaciones de tren, metro o autobús, no tiene la necesaria incidencia para los trabajadores de las áreas industriales, que hoy retoman la actividad. El gerente de Asivalco, Joaquín Ballester, recuerda que "los polígonos no disponen de un óptimo servicio de transporte público, por lo que no hay garantías de que las mascarillas lleguen a los trabajadores". Ballester añade que "en un polígono como Fuente del Jarro, pese a ser de los pocos que tiene estación de metro, el uso del vehículo privado supera el 95% en circunstancias normales, porcentaje que ahora mismo se ha incrementado".

Desde Asivalco se tiene constancia, a través de distintos medios de comunicación, del reparto de mascarillas a la entrada de polígonos en la Región de Murcia, Asturias, Galicia, Extremadura, Aragón o Castilla y León. La asociación empresarial recuerda que "las entidades de gestión de áreas industriales mantenemos contacto diario con nuestras empresas, informándoles de cualquier novedad en relación a esta crisis sanitaria. Son varias las empresas que han contactado con nosotros para interesarse por cómo obtener elementos de protección para sus empleados, por lo que queremos hacer lo posible para que les llegue este material y para ello nos ponemos a la entera disposición de la Delegación de Gobierno y de cualquier otra administración, en lo que podamos ayudar".