Los consistorios reparten mascarillas para usar el transporte público

Durante dos días se van a repartir mascarillas, facilitadas por el Ministerio de Interior, tras el fin de la restricción a las actividades económicas no esenciales con motivo del estado de alarma por el coronavirus.

Por su parte la alcaldesa de Benetússer, Eva Sanz, ha matizado que "el Ayuntamiento está estudiando la forma de hacer llegar mascarillas a todas las viviendas de la población para cuando el regreso escalonado a la actividad normal sea posible, mientras tanto las personas deben permanecer en sus viviendas, con las consabidas excepciones".

A su vez el Ministerio avisa de que "el uso de mascarillas sólo está recomendado cuando no sea posible mantener una distancia de 2 metros con otras personas, por lo que si los desplazamientos se hacen en vehículo particular, en moto o andando, no son necesarias".