La Sindicatura de Comptes encuentra 67 deficiencias en la gestión de Moncada

El «Informe de fiscalización sobre el control interno del Ayuntamiento de Moncada» en los ejercicios de 2017 a 2019, realizada por la Sindicatura de Comptes, ha revelado 61 deficiencias significativas, de las cuales 16 tienen que ver con el entorno tecnológico. La consecuencias es que la gestión económica del consistorio aprueba por los pelos ya que obtiene 25.520 puntos, que representan un 51% del total. Por ello, el organismo que dirige Vicent Cucarella ha realizado cinco grandes recomendaciones. La alcaldesa de Moncada, Amparo Orts, indica que Intervención ya se ha puesto manos al asunto.

Uno de los aspectos más significativos que recoge el amplio informe (75 páginas) es que existe una «falta de control sobre diversas cuentas bancarias», como se señala en la introducción. Además, en el apartado sobre la protección de bienes de la entidad, se indica que, a 31 de diciembre de 2017, había un total de 12 cuentas bancarias que no estaban incluidas en el estado de tesorería aunque sí confirmadas por los bancos. Del total, cuatro tenían saldo cero, cinco eran cuentas «restringidas no controladas» con saldos globales de 89.665 euros y de las otras tres la sindicatura no pudo obtener información, más allá de que sus saldos suman 9.649 euros.

Otras deficiencias se refieren a los contratos del ayuntamiento, de los que no existe un registro que recoja todos los menores, o a las inversiones, de las que no se presupuesta el coste de mantenimiento y financiación posterior.

Respecto a los cargos públicos, no se realizó una declaración individualizada de incompatibilidades cuando se produjo la renovación en 2019. Hay también algunas deficiencias en la tarea de intervención aunque, según el informe refleja, se alega falta de medios. En el ámbito tecnológico, no existen mecanismos de control del acceso de dispositivos no autorizados al sistema.

Frente a ello, el síndic recomienda que se elabore un reglamento orgánico municipal y un organigrama con las funciones de cada departamento, además de introducirse diversas mejoras en la contabilidad. También la sindicatura considera que Moncada ha de tener un plan de inversiones «realista» y es muy clara al decir que «intervención no debe participar en la gestión económica» del consistorio para que esté garantizada la segregación de funciones. Por último, la institución recomienda toda una serie de mejoras en el entorno tecnológico.

Por su parte, la alcaldesa de Moncada, Amparo Orts, ha explicado que Secretaría e Intervención ya se han puesto en marcha para corregir estas deficiencias y algunas ya han sido subsanadas. La mandataria aclara que la intervención municipal es el área encargado ahora de modificar los procedimientos y entiende que la auditoría fue «un examen para el propio departamento» que «precisamente se realiza para revisar que todo se haga bien».

La mandataria reconoce que el interventor anterior en comisión de servicios «no facilitó toda la información» y, de ahí, la contundencia del informe por lo que la nueva titular se está encargando también de remitir todos los informes correctos a la Sindicatura de Comptes y «las alegaciones se han aceptado». Orts recalca también que los buenos resultados de la liquidación de 2019 con cuatro millones de remanente lo que permitirá acabar con la deuda.