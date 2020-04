EU de Burjassot traslada a las redes sociales el homenaje a las víctimas del franquismo

"Aunque hoy no podamos llenar las calles, aunque no podamos alzar los puños, aunque no hagamos oír la voz de nuestros y nuestras desaparecidas, aunque no podamos caminar de la mano, hoy, más que nunca, salud y república". La plaza del Ayuntamiento de Burjassot, junto al obelisco de los Mártires de la Libertad, no pudo acoger el homenaje que cada 14 de Abril Esquerra Unida (EU), con el apoyo de diversos colectivos del municipio, dedica a "los luchadores y las luchadoras por la libertad" víctimas de la represión franquista.

El estado de alarma y el confinamiento domiciliario decretados a causa de la crisis del coronavirus no lo posibilitaron; sin embargo, no impidieron que EU trasladara a las redes sociales las acciones en memoria de los vecinos y vecinas fusilados en actos de represalia por sus ideales durante la última guerra civil (1936-1939) y el periodo de posguerra. Sus nombres y apellidos, el oficio y la fecha de fallecimiento de cada uno de ellos y ellas, este año no se escucharon junto al obelisco de la plaza del pueblo; pero todavía se pueden leer –acompañados de la música del himno republicano– en el vídeo que EU ha publicado en su facebook para la ocasión.

Desde la coalición de izquierdas volvieron a recordar, como testimonio de lucha por la libertad, a todos aquellos hombres y mujeres que "siguen, hoy y siempre, en nuestra memoria y en nuestro corazón".