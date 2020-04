Museros s'uneix a la xarxa per protegir a les dones de la violència masclista

L'Ajuntament de Museros se suma a la iniciativa «Mascarilla-19» per protegir a les dones de la violència masclista o de les agressions sexual perquè moltes es troben confinades a casa amb el seu agressor. Per ajudar a la gent gran, el consistori també ha llançat el servei «Comprarem per tu», per poder assistir a totes aquelles persones amb risc o vulnerables, i que necessiten comprar productes farmacèutics o de primera necessitat.

D'altra banda, el personal de neteja i la brigada municipal es fan càrrec de les tasques de desinfecció i neteja diàries que es realitzen per tots els edificis municipals i totes les vies públiques i racons de la població. A més, està la col·laboració desinteressada d'un grup de llauradors de Museros, que ajuden amb la desinfecció amb tractor perquè el poble tinga les millors condicions d'higiene i desinfecció.

«Esta situació no té precedents i per això estem sumant tots els esforços possibles i treballant les 24 hores al dia, amb la desinfecció dels carrers, creació de nous serveis i informant de tot el que es fa. Ara més que mai cal estar al costat dels veïns i veïnes i treballar dur perquè açò es quede en una anècdota», explica l'alcaldessa de Museros, Cristina Civera.

L'ajuntament també ha aprovat mesures tributàries per facilitar els pagaments als contribuents. Algunes d'estes són la devolució del període no prestat del Servei d'Atenció Especialitzada o de l'escoleta municipal, així com la congelació del padró de la taxa d'ocupació de la via pública amb cadires i taules, els canons municipal o el retard voluntari de la taxa de guals. «També s'estan estudiant altres possibles mesures perquè sabem que estes donen suport als sectors més afectats per l'actual situació i redueixen la pressió fiscal de molts veïns i veïnes de Museros», manifesta Civera.

La cultura i l'esport també són dos peces claus. El consistori ha llançat «Cultura a casa» –amb recursos i activitats culturals, museus o teatre per a totes les edats– i «Fes esport a casa» –una programació d'exercicis i activitats físiques dividida en grups d'edat per estar actius durant el confinament–. A més, s'ha llançat un concurs de dibuix perquè xiquets i xiquetes ensenyen el que veuen des de la seua finestra en temps de confinament.

Esta situació sense precedents també trau el millor de les persones de la localitat i de la comarca: han sigut centenars les donacions de productes sanitàris, com màscares facials o mascarilles, a l'administració local per part d'empreses locals i del veïnat de Museros. La donació desinteressada a l'ajuntament d'uns joves de Rafelbunyol que estan fabricant milers de màscares facials i de joves de Museros, ha sigut destinada a la Policia Local, centres sanitaris i als comerços de proximitat que continuen oferint els seus serveis al veïnat per complir amb les necessitats bàsiques.