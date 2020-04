El PP de Albal pide un plan consensuado para cuando acabe el confinamiento

El Partido Popular de Albal ha recordado al alcalde que la celebración de plenos es una obligación legal incluso en estos momentos de confinamiento y estado de alarma por la crisis sanitaria del copronavirus. La corporación celebró un pleno telemático el lunes de Pascua y el PP votó la urgencia de la sesión porque "el Estado de Alarma no anula la legalidad vigente y el Pleno Municipal es el órgano colegiado que más representa la voluntad de los albalenses, dónde los vecinos pueden contrastar la información de la forma más correcta, ya que es dónde el Gobierno y la oposición contrastan argumentos".

Ya que el alcalde socialista Ramón Marí se quejó en el pleno de haber tenido que convocarlo cuando consideraba que no hacía falta, el PP considera que el mandatario quería "ignorar el pleno municipal y gobernar a base de decretos de alcaldía y celebrar solo órganos colegiados donde interviniesen los miembros del gobierno o los portavoces, "pero solamente a puerta cerrada".

"Pensamos que es más que necesario que todos los concejales del pueblo sean partícipes de la información sobre las iniciativas que se están llevando a cabo en estos días difíciles. Además, se trata de cumplir la legalidad que se fijó en el Pleno de Constitución de 2019, tras las elecciones, donde se estipuló la periodicidad de los Plenos", valoran en el PP.

Los populares insisten en que Ramón Marí dijo en la sesión que la había convocado "porque era magnánimo, quizá porque él había pasado muchos años en la oposición". "A llamarse a uno mismo magnánimo no voy a ponerle nombre, simplemente quiero reiterar que celebrar los Plenos es cumplir la Ley y tener al corriente a la población", explica el portavoz popular José Miguel Ferris.

En cuanto a las actuaciones cuando pase el Estado de Alarma, el PP exige "una mesa de negociación de las medidas que ha de llevar a cabo el Consistorio" en la que se pacte "un documento conjunto para ayudar al máximo número de gente posible, autónomos, comerciantes, fallas, clubes deportivos, cofradías y sobre todo, gente en riesgo de exclusión social que se haya visto aun más perjudicada a causa de la pandemia del COVID-19".

El PP de Albal recuerda que solicitó que el ayuntamiento coordine acciones para ayudar a los vecinos, como reparto de material o haciendo la compra a quien no pueda pero la formación considera que "hasta día de hoy la petición no ha sido atendida". "Esperamos que no se trate de una estrategia del gobierno y pedimos que no se tenga en cuenta el color político de las personas que se ofrezcan a ayudar, puesto que ahora a nivel local no debe haber rivales sino aliados", indican en el PP.

"Hemos visto a numerosos políticos de distintos colores e ideologías en la televisión reclamando unidad, y desde el Partido Popular de Albal nos sumamos a esa petición. No es momento de estar divididos y de actuar por separado, es momento de que los políticos tengan altura de miras y trabajen codo con codo, porque sólo así podremos hacer frente a esta situación y ayudar a nuestros vecinos", ha afirmado Ferris, además de insistir en que sigue "con la mano tendida, sin condiciones" siempre que se cuente con ellos "para ayudar". "Si queremos dar prestigio a la política debemos estar a la altura y dejar de tirarnos los trastos a la cabeza", insiste.