Compromís pide la implicación del Ayuntamiento para evitar una brecha digital en el alumnado de Mislata

Solicita una reunión telemática con todos los agentes implicados para garantizar la accesibilidad universal al derecho de la educación

Compromís per Mislata no quiere que la situación de confinamiento sirva para alejar del sistema educativo a las familias con menos recursos o más vulnerables ante la brecha digital. "Por eso, pedimos conocer en el Ayuntamiento de Mislata si se han cubierto todas las demandas emitidas por los centros educativos con las tabletas electrónicas recibidas por parte de la Consellería de Educación. Una vez con los datos en la mano, instamos a que el Ayuntamiento de Mislata cubra todas las demandas educativas en materia de brecha digital no cubiertas en el municipio, siguiendo las indicaciones técnicas que marque la Conselleria de Educación", apuntan.

Javier Gil i Marín, portavoz de Compromís per Mislata, ha manifestado que "desde conselleria se está realizando una gran tarea para combatir la brecha digital, pero somos los Ayuntamientos quienes tenemos que dar el último paso, ir un poquito más allá". El regidor de Compromís ha defendido la accesibilidad universal a la educación de todo el alumnado independientemente de los recursos de las familias "desde el ámbito local tenemos que cubrir todas las solicitudes existentes en materia de brecha digital, tenemos que conocer de primera mano, a través de las direcciones de los centros educativos del municipio, si se han cubierto todas las demandas y tomar las medidas necesarias para garantizar el acceso inclusivo a la educación y eliminar la brecha digital".

Es por eso que desde Compromís per Mislata se solicita una reunión telemática con la dirección de todos los centros educativos del municipio, técnicos municipales correspondientes, equipo de gobierno y portavoces de los grupos municipales del consistorio, con el objetivo de garantizar la accesibilidad universal al derecho de la educación.