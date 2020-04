El PP de Xirivella exige mascarillas para toda la población

Siguiendo las recomendaciones sanitarias, todos deberíamos hacer uso de las mascarillas tanto para protegernos como para frenar los contagios de COVID-19. Por esto, después de garantizar el aprovisionamiento de material de protección entre los sectores que trabajan en primera línea frente al COVID-19, desde el Partido Popular "pedimos que el gobierno municipal garantice el reparto de mascarillas entre la población de Xirivella, haciendo llegar a cada vivienda tantas mascarillas como personas empadronadas".

Enrique Ortí también considera "necesario la distribución de mascarillas entre los comercios de la localidad, lo que ayudaría a fortalecer el comercio local al dotarlo de las medidas de seguridad oportunas".

Los populares también afean al alcalde Michel Montanter que el anuncio del encargo de mascarillas a la Mancomunidad "se haya publicado primero en las redes sociales personales del edil, en lugar de anunciarlo en primer lugar en el canal oficial del ayuntamiento, haciendo así una propaganda partidista de unos recursos públicos".

Además, según Ortí, "es ridícula la cantidad de mascarillas que Xirivella ha encargado a la Mancomunidad, 29.263 es una cifra muy escasa que no cubre las necesidades de nuestra población". En otras localidades de esta comarca se ha iniciado ya el reparto, como las 100.000 en Torrent, 150.000 en Paterna o 40.000 en Burjassot. Sin embargo, a nuestro municipio todavía no ha llegado siquiera ninguna de esas mascarillas que prometió Montaner en sus redes y tampoco sabemos cómo se va a ejecutar el reparto, o quiénes serán los afortunados que recibirán esas mascarillas, puesto que no habrá para todos", añade Ortí

"Los vecinos de Xirivella, nos sentimos vecinos de segunda viendo como en otras poblaciones ya están recibiendo en cada casa las mascarillas y aquí no llegan. El señor alcalde debería dejarse de tanta foto y proteger a los Xirivelleros", añaden los populares.