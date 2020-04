Teatro, danza, circo y música, "Desde el sofá" en Aldaia

La concejala de cultura de Aldaia, Empar Folgado, explica que las medidas derivadas de la declaración del estado de alarma han provocado un "frenazo en seco" de toda la actividad social y cultural que estaba programada en el municipio, y que desde esta semana "retomamos, aunque sea a través de internet, la agenda de representaciones" gracias a este ciclo online, que constará de ocho espectáculos "que tendrán lugar hasta el domingo 17 de mayo". Asimismo, Folgado agredece a las compañías y formaciones "su colaboración en esta iniciativa" en la que "ellos son los verdaderos protagonistas".

En esta línea, el alcalde, Guillermo Luján, apunta que durante los más de 30 días de confinamiento que ya se han cumplido, los vecinos y vecinas de Aldaia han realizado "un esfuerzo enorme, y han hecho gala de una gran responsabilidad para seguir las recomendaciones de las autoridades sanitarias, por lo que desde el Ayuntamiento queremos al ofrecerles este ciclo de espectáculos para disfrutar en familia desde casa, y agradecerles así la fidelidad que siempre han demostrado hacia el TAMA y en general hacia las propuestas culturales que se ponen en marcha en Aldaia".

Este ciclo online "Desde el sofá" mostrará espectáculos de teatro, danza, circo y música, y estará formado por compañías valencianas. La gestora técnica del área municipal de cultura, Francis López, indica que algunas de estas compañías han presentado en los últimos meses sus espectáculos en el escenario del TAMA, y espera que los aldaieros y aldaieras "lo disfruten" y que, si ya han tenido la oportunidad de vivirlo en el TAMA en directo, "lo rememoren con sentimiento y aprecio".



Ocho espectáculos

La agenda de espectáculos del ciclo "Desde el sofá" que se podrá seguir a través de los enlaces que se ofrecerán a través de las redes sociales municipales, de será la siguiente:

— Miércoles 22 de abril de 18.00 a 22.00 horas. "Anna y la máquina del tiempo" de Maíz Producciones y la Escalante Centre de Producció (teatro para niños y niñas).

— Domingo 26 de abril a de 19.00 a 23.00 horas. "Cuerpo a Cuerpo" de Hilo de arena (danza para todos los públicos).

— :Miércoles 29 de abril de 18.00 a 22.00 horas. "Oníricus" de La troupe Malabó (circo para todos los públicos).

— Domingo 3 de mayo de 19.00 a 23.00 horas. "Lázaro" de Leamok (teatro y hip-hop para público joven y adulto).

— Miércoles 6 de mayo de 18.00 a 22.00 horas. "Descubriendo la isla del tesoro" de JM Gestion Teatral (teatro-musical para niños y niñas).

— Domingo 10 de mayo, de 19.00 a 23.00 horas. "La vaca que ríe" de Patricia Pardo (teatro para público joven y adulto).

— Miércoles 13 de mayo, de 19.00 a 23.00 horas. Recital de clarinete de José M. Santandreu (música para todos los públicos).

— Domingo 17 a las 19.00 a 23.00 horas. "Match de improvisación" de IMPROU con la colaboración de la EMTA (teatro-improvisación para todos los públicos.



El TAMA devuelve el dinero de las entradas on-line

El Teatro Auditorio Municipal de Aldaia (TAMA) ha informado que va a proceder a la devolución del importe de las entradas compradas online a través de la plataforma www.giglon.com, suspendidos por la crisis del coronavirus. También informa de la fecha en la que ha quedado aplazado cada espectáculo.

Los espectáculos afectados son:

— "La invasión de los bárbaros" de la Arden Producciones (27 de marzo que se aplaza a 30 de octubre de 2020)

— "The opera locos" de la Producciones Yllana (3 de abril que se aplaza a 20 de noviembre de 2020)

— "The power of the 80's" de Eddy Eigthy (24 de abril que se aplaza al Festival Colores de 18 de octubre de 2020)

— "Turist (or not turist)" de la Clownic de Tricicle Teatro (8 de mayo que se aplaza a 13 de noviembre de 2020)

— "Perfectos Desconocidos" de Pentación (15 de mayo que se aplaza en la primavera de 2021)

En esta línea, desde este departamento informan que por lo que respecta a las entradas compradas en la taquilla del TAMA habrá esperar que se levante el estado de alarma, "debido a las restricciones de confinamiento que todos conocemos".

Más noticias sobre el coronavirus en València

ÚLTIMA HORA del coronavirus en València en directo

Las mascarillas defectuosas también llegaron a la residencia de Carlet

Los valencianos se llevan el bar a casa

La Generalitat estudia cambiar la ubicación de la próxima selectividad

Pedro Sánchez fija en la segunda mitad de mayo "el horizonte de desescalada"