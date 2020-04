Compromís califica de "caótica" la gestión de la concesión de agua potable en Quart

La portavoz del grupo municipal Compromís en el Ayuntamiento de Quart de Poblet, Rosa María García, ha exigido al concejal de Hacienda, Bartolomé Nofuentes, que "emita una nota informativa a la población sobre la aplicación incorrecta de la tarifa de agua en el primer recibo cobrado en 2020". Para la portavoz de Compromís "aunque el importe total cobrado de más es poco importante, ha quedado evidenciado de nuevo que no hay control sobre la concesionaria en materia de precios o de justificación de las tarifas".

Así Rosa M. García ha explicado que "desde nuestro grupo reiteradamente reclamamos que se haga un trabajo de control eficiente sobre la gestión del agua, privatizada desde 2010. La tarifa de este año ha sido dada por buena sin que ningún responsable del equipo de gobierno haya dicho si es correcta o no. Para más desorganización, la misma alcaldesa Carmen Martínez hizo un requerimiento a la empresa, que finalizó el pasado 31 de enero, en el que se confirma que el ayuntamiento no disponía de toda la documentación necesaria para saber si el precio que estamos pagando por el servicio de agua es correcto o no".

La última anomalía detectada ha sido que la empresa gestora ha aplicado las nuevas tarifas con carácter retroactivo desde el día 1 de enero de 2020 cuando solo tendrían que ser vigentes desde su publicación oficial en el DOGV, muy posterior. Para García "es sorprendente que cuando la empresa envía el padrón al ayuntamiento antes de emitir los recibos, no se verifique que se está aplicando la tarifa indebidamente. Más sorprendente que con una reclamación que personalmente hice a la empresa gestora me indican que tenía razón y que a estas alturas el ayuntamiento no lo haya explicado públicamente. Además, todavía no sabemos si los precios que se han aprobado, de acuerdo con los cálculos de la empresa, son correctas para el equipo de gobierno que calla y otorga, reclamando papeles para cubrirse las espaldas ante una posible denuncia por clara prevaricación administrativa".

Este error ha sido reconocido por la misma empresa concesionaria AVSA tras varias reclamaciones de particulares. El grupo municipal Compromís ha pedido por escrito que el concejal responsable Bartolomé Nofuentes López dé las explicaciones oportunas e informe al conjunto de la ciudadanía de forma pública. La empresa de aguas ha manifestado de forma privada que el Ayuntamiento es conocedor de la situación y que tiene la voluntad de reintegrar el importe facturado de más en el próximo recibo. Compromís entiende que es el Ayuntamiento quien tiene que asumir la responsabilidad y dar respuesta públicamente.