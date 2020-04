El alcalde de Alaquàs alerta de incumplimientos

El alcalde de Alaquàs, Toni Saura, ha valorado la primera jornada de salida de los niños y niñas después de 43 de confinamiento. "Muchos de vosotros y vosotras y también la Policía Local me habéis hecho llegar quejas e imágenes de personas incumpliendo la distancia de seguridad en plazas, calles y parques. No ha sido en todas las zonas de Alaquàs, pero sí en muchas y por desgracia no ha sido sólo aquí, la misma imagen se ha repetido en muchas ciudades de España", se queja el mandatario socialista.

Por ello, Saura ha apelado a a la responsabilidad individual ya que se mantiene el estado de alarma que ha sido prorrogado hasta el 10 de mayo. "Debemos hacerlo para proteger precisamente a esos niños y niñas y, especialmente, a nuestros mayores. Debemos hacerlo por respeto hacia todo el personal que en primera línea ha estado y está trabajando sin descanso para reducir la expansión del coronavirus y el número de muertes y para atender y cuidar a toda la población", insiste el alcalde.

Asimismo, el edil pide "respeto hacia las personas que han de tener su negocio cerrado y lo están cumpliendo escrupulosamente pese a las dificultades económicas que les está suponiendo". "Debemos ser responsables, porque no podemos poner un policía detrás de cada persona, aunque os digo que se actuará con contundencia por parte de policía local y nacional si la situación experimentada hoy se mantiene, porque en estos momentos nos estamos jugando si podemos continuar volviendo a la normalidad o vamos para atrás", insiste, además de recordar las normas.