Comerç de Foios, més a prop que mai

Foios recolza més que mai en estos dies el seu comerç local. Sempre ha donat suport i ha recolzat qualsevol de les iniciatives que es fan al poble junt a l´Associació de Comerciants. En esta situació tan excepcional que ens està tocant viure, ens hem adonat del que és realment «essencial». El comerç local de Foios s'ha convertit en la primera línia de lluita contra la pandèmia: farmàcies, fleques, botigues d'alimentació i altres comerços autoritzats s'han bolcat, multiplicant el seu treball i fins i tot assumint riscos. Tot això per a proveir als veïns de béns de primera necessitat i donar així una mica de tranquil·litat en estos moments d'incertesa.

Sergi Ruiz, l'alcalde, relata que «els xicotets comerços han sabut desenvolupar idees i estratègies sobre la marxa, com les comandes telefòniques o els lliuraments a domicili que posen en valor el que suposa en aquestes situacions la proximitat i l'atenció personalitzada». Ruiz remarca que «per tot això, l'Ajuntament de Foios vol agraïr el vostre esforç i animar-vos, especialment als que heu hagut de paralitzar la vostra activitat, perquè quan això acaba, l'ajuntament estarà ací per a ajudar-vos a reprendre l'activitat, i per a això estem treballant des de ja, de manera consensuada, en l'estudi i desenvolupament de diferents línies d'ajudes i iniciatives, amb càrrec al pressupost municipal, que contribuïsquen a reactivar i reforçar el comerç local i facilite la recuperació». Ara, la prioritat i el repte del consistori és rellançar l'activitat econòmica, ajudar les xicotetes empreses i els negocis afectats per la crisi a reprendre la seua activitat. L'Ajuntament de Foios destinarà aproximadament 200.000 euros a posar en marxa estes iniciatives.

Foios i els seus veins sempre han sigut conscients de la importancia del xicotet i mitjà comerç però ara per ara més que mai es veuen les cues de gent a les botigues que tenen la seua persiana alçada i que donen eixe tracte de fiabilitat i de proximitat a cadascuna de les persones que compra en la seva botiga. Els comerciants i els veins están ara més units que mai; compartint i donant el millor de cada ú. A més a més este dissabte torna el mercat ambulant. La nova ubicació es al parking del Sector Sur per amplitud d'espai. Hi haurà parades d'alimentació,de netetja i de productes de plantel d'horta. «Junts, eixirem d'esta!», es reafirma Ruiz.