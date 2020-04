Moncada destaca la funció econòmica del xicotet comerç

El teixit econòmic local depén en gran mesura del xicotet comerç i, amb la declaració de l'Estat d'Alarma, la funció econòmica i social dels establiments que estan oberts s'ha vist incrementada significativament, així com també la faena que realitzen els venedors i venedores de Moncada.

L'ajuntament, des de l'inici de la crisi provocada per la pandèmia, s'ha mostrat especialment sensible amb els comerços de la ciutat, amb la realització de campanyes de difusió i conscienciació entre la població per tal d'afavorir que el veïnat compre allò que necessita en els establiments del poble. A més, el consistori ha modificat el calendari de cobraments dels tributs i taxes municipals.

El consistori també ha creat una Oficina Municipal de la Covid-19, un punt d'informació per a donar suport al veïnat durant la crisi i tramitar les subvencions llançades per les diferents administracions supramunicipals.

L'alcaldessa de Moncada, Amparo Orts, ha manifestat que «la coordinació amb la resta de les administracions ha de ser el capital social i l'eix d'actuació dels municipis, donat que una actuació descoordinada pot provocar efectes contraris als desitjats amb mesures innòcues o duplicades; hem d'unir forces per a participar, des del municipalisme, en la reconstrucció de la societat. Només amb la unió i la col·laboració de tots podrem frenar la propagació de la pandèmia. La nostra prioritat és la lluita contra el coronavirus».