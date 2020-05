"Sin estos policías no estaría vivo"

"Les debo mi vida". Con estas palabras resume Anthony, el agradecimiento a dos agentes de la Policía Local de Manises por salvarle la vida, ya que la rápida actuación de los dos efectivos policiales permitió el traslado al hospital del vecino manisero, que había sufrido un infarto.

Todo ocurrió el pasado cinco abril. En pleno confinamiento, Anthony sufrió un fuerte dolor en el pecho sobre las siete de la mañana, así que telefoneó al servicio de emergencias. Según relata en una carta remitida al ayuntamiento para agradecer la labor de los agentes, desde el 112 le indicaron que debía salir a la calle para esperar a la ambulancia. "Salí de casa y bajé las escaleras hasta llegar a la calle, yacía en el suelo, pero cuando abro los ojos la próxima vez que pienso que me desmayé, había un policía mirándome y el tiempo pasó, no podía respirar, no sabía que estaba ocurriendo y que me iba a pasar por esto", relata la víctima .

También se desplazó hasta el lugar una patrulla de la Policía Local, con los agentes Alejandro y Diego. Los policías encontraron a Anthony tendido en el suelo, agarrándose el pecho y explicándoles que era el segundo infarto que padecía. "Los policías esperaban y esperaban, y al final y para mi bien, decidieron meterme en su coche de inmediato y llevarme al hospital lo antes posible. Decidieron no esperar a la ambulancia, los agentes de policía tomaron una decisión porque podían ver que mi condición empeoraba muchísimo", recuerda. Los agentes trasladaron a Anthony hasta el Hospital de Manises con la ayuda de las señales luminosas y acústicas.

Los dos agentes acudieron posteriormente al centro hospitalario para conocer el estado del herido, y les indicaron que gracias a su rápida decisión, le pudieron salvar la vida, ya que unos minutos más tarde hubiera sido fatal. "Me gustaría decir a los agentes de policía, que sin duda hoy les debo mi vida, realmente lo hago desde el fondo de mi corazón les agradezco mucho lo que hicieron y la decisión que tomaron", afirma Anthony.

Por su parte, los agentes Alejandro (108) y Diego (076) han recibido la felicitación del concejal se Seguridad Ciudadana y del propio Comisario Jefe de Manises.

Más noticias sobre el coronavirus y las fases de desescalada

Qué podrás hacer a partir del lunes en la Fase I

¿Qué comunidades autónomas pasarán este lunes a la Fase I?

Cuando la muerte frustra la jubilación

¿Cuándo podremos visitar a nuestros familiares y amigos?

El Consell quiere crear almacenes como los de Finlandia durante la Guerra Fría