Detenido por 33 robos en vehículos en l'Horta Nord durante el confinamiento

La Guardia Civil de Massamagrell (Valencia) ha detenido a una persona de 39 años de edad como presunto autor de 33 delitos de robo con fuerza en el interior de vehículos, daños y hurto en la comarca de L´Horta Nord, durante el confinamiento y aprovechando los horarios nocturnos.

La Operación 'INVITTO' se inició el pasado mes de abril tras tener conocimiento de la comisión de un gran número de robos con fuerza en interior de vehículos, delitos que se producían con un similar modus operandi, la fractura de alguno de los cristales del vehículo para acceder al interior del mismo y la sustracción de los objetos de valor, según un comunicado del Instituto Armado.

La investigación y desarrollo de la operación INVITTO ha resultado de "gran complejidad", al producirse los hechos en varias localidades de L´Horta Nord, concretamente en Massamagrell, Rafelbunyol y Pobla de Farnals, y cometerse principalmente en horario nocturno y durante el confinamiento por el estado de alarma.

Las fuentes destacan que es "significativa" la "habilidad" en la comisión de los hechos por el presunto autor, que cuenta con numerosos antecedentes policiales, ya que se aprovechaba de la ausencia del tránsito de personas en la vía pública para realizar los hechos delictivos.

Las víctimas no eran conocedoras del delito hasta pasados varios días al no hacer uso de sus vehículos con tanta asiduidad o hasta que no eran avisados por los cuerpos policiales, si bien entre los vecinos de las localidades afectadas ya se estaba generando alarma social al descubrir, cuando podían salir de sus domicilios, que sus vehículos estacionados en la vía pública habían sido objeto de robo.

Con motivo de la explotación de esta operación, desarrollada dentro del los servicios especiales para evitar hechos delictivos en viviendas y comercios, se ha procedido al esclarecimiento de un total 33 delitos de robo con fuerza, daños y hurto en interior de vehículos.

El presunto autor, además de contar con numerosos antecedentes policiales fue también denunciado por saltarse el confinamiento, según las fuentes, que han indicado que las diligencias han pasado a disposición de los Juzgados de Guardia de Massamagrell.