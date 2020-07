Unidas Podemos critica la "mala gestión" del tripartito de Rocafort

Unidas Podemos-Guanyem Rocafort ha criticado la "mala gestión" del gobierno de Rocafort (Cs, PP, Vox), después de que tuviera que retirar del orden del día del pleno ordinario 2 puntos en referencia a asuntos de urbanismo. "¿Cómo es posible que el equipo de gobierno del ayuntamiento convoque pleno ordinario para el día 30 de junio de 2020 y en el mismo pleno tienen que retirar 2 puntos del orden del día?", pregunta la formación morada.

Así, lamentan "la falta de organización, el hacer las cosas deprisa, la falta de documentación en los expedientes, la misma concejala de urbanismo reconoció que faltaba documentación, "no se encontró, por ello no se adjuntó al expediente" así como cuando se le pregunto el motivo por el que se retira el segundo punto del orden del día la respuesta fue "hemos decidido pedir otro informe". Este ejemplo da a conocer la mala gestión de este equipo de gobierno, que introduce asuntos que ellos mismos tienen que quitar en el mismo pleno", añaden desde la formación.

Por otro lado, Unidas Podemos-Guanyem Rocafort explica que en el mismo pleno el equipo de gobierno votó en contra de la moción presentada en el que se tratan asuntos de igualdad y defensa del colectivo LGTB: Instar a la Conselleria y a la Diputación Provincial a reforzar la formación de la Policía Local y Autonómica Valenciana respeto hacia la identidad y expresión de género, siguiendo el artículo 41 de la Ley 8/2017, de 7 de abril, integral del reconocimiento del derecho a la identidad y a la expresión de género en la Comunidad Valenciana; que en todos los medios de comunicación del Ayuntamiento se pondrá la siguiente declaración como mínimo durante el verano 2020 "El Ayuntamiento de Rocafort declara su apoyo y defensa a la libertad sexual de toda persona. Condena todo acto que vaya contra los derechos de las personas homosexuales, lesbianas, bisexuales transexuales y concede al, colectivo LGTB, apoyo y defensa, en y para la defensa de sus derechos como seres humanos"

"Este Gobierno compuesto por PP con 4 concejales, Ciudadanos 2 concejales (1 de ellos el alcalde) y Vox con 1 concejal, votó en contra de esta propuesta de acuerdo alegando que Conselleria ya tiene formación y que desde el ayuntamiento ya han realizado con colectivos del pueblo un video. En Guanyem Rocafort-Unidas Podemos creemos que es compatible el video con la declaración en los medios de comunicación", aseguran.

Para Unidas Podemos-Guanyem Rocafort, "este gobierno demuestra la falta de buscar consenso, como lo ha demostrado en la propuesta creación de las bases reguladoras de ayudas económicas dirigidas a empresas y autónomos afectados por la situación del Covid-19, En Guanyem Rocafort-Unidas Podemos siempre hemos colaborado en buscar acuerdo para que este asunto de las ayudas salieran por consenso y todas sus medidas valoradas, Con la Abstención del voto de Guanyem Rocafort-Unidas Podemos queremos reflejar que estamos de acuerdo en dar ayudas a empresas y autónomos (las primeras propuestas fueron las nuestras) pero queremos dejar claro que nos nos vamos a dejar ningunear, ha pregunta del importe que se va a destinar para las ayudas la respuesta ha sido " no lo tenemos valorado".

Desde Guanyem Rocafort-Unidas Podemos quieren recordar a la ciudadanía que "hemos ido presentando varias propuestas durante el estado de alarma, todas ellas valoradas, a falta de que los técnicos del ayuntamiento nos asesoraran en la propuesta definitiva, como es preceptivo y aconsejable para no caer en ilegalidades, todas estas propuestas se les entrego al alcalde, y la respuesta ha sido la no colaboración y sacar adelante sus propuestas. El equipo de gobierno sí conocía nuestras propuestas, nosotros no las suyas, eso no es buscar consenso en un tema tan delicado como las ayudas a ciertos colectivos, hay ciertas cosas que no se deben hacen, con ciertas cosas no se ha de buscar votos, no todo vale, cada uno decide como actual".