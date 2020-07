La batalla de l'aigua a Alaquàs (1931)

Ara que hem entrat plenament en l'estiu sembla oportú recordar que fa 89 anys, el 22 de juliol de 1931 –tres mesos després d'haver-se proclamat la Segona República–, la premsa diària valenciana publicà una notícia titulada «La falta de agua» en què, de manera anònima, un forner d'Alaquàs denunciava trobar-se «la mayor parte de los días sin tener una gota de agua, líquido tan necesario para la vida y tan preciso [...] para limpieza e higiene». Els problemes d'abastiment, assegurava aquell home, duraven ja «cinco veranos», «sin haber alma viviente que ponga remedio a esta triste situación». I, per això, apel·lava directament a la màxima autoritat local: «Será de agradecer que el señor alcalde tome las medidas necesarias en defensa de tan justas peticiones».

La resposta del primer edil –càrrec que devia ocupar Francesc Palop Guillem– no es féu esperar; i, tres dies després, fou reproduïda a la premsa amb el títol «Lo que dice el alcalde». D'aquesta manera, el representant municipal criticava els termes en què s'havia produït la protesta de l'«anónimo pero conocido reclamante»; i se'n lamentava assegurant que «no habrá lector alguno que no quede bajo la impresión y mal saber de boca de que Alacuás es un pueblo inhabitable».

A més, explicava que «la interrupción del servicio de agua a algún vecino ha sido motivada por los trabajos realizados en la colocación de una válvula en la calle de los Benlliure, a pocos metros de distancia del domicilio del reclamante»; i que «igual y por los mismos motivos ha sido interrumpido o suspendido provisionalmente dicho servicio en veranos anteriores, pues no comprender que un abastecimiento de agua potable sufra interrupciones ocasionadas por reparaciones del motor que las extrae, instalaciones y otras incidencias (más propias en verano que en el resto del año), es una ilusión caprichosa y muy aproximada al egoismo».

Finalment, i per tal d'evidenciar com d'exagerada havia sigut la queixa, l'alcalde també remarcava que d'altres forners de la localitat, com ara els germans Ros i Forriol, «no han llegado al apurado extremo de no seguir la fabricación de pan en sus hornos, ni los vecinos del señor Obiol –que aquest devia ser el cognom del forner reclamant– se han lamentado del servicio de agua».

Realment, en 1931 la canalització d'aigua potable a Alaquàs devia ser molt limitada i primitiva. En aquest sentit, cal recordar que feia tan sols setze anys, des de 1915, que la localitat comptava amb un pou públic; i que les primeres conduccions començaren a arribar a les cases, com a mínim, nou anys després, ja que les «Condiciones en las que el Ayuntamiento de esta villa de Alacuás prestará el abastecimiento de Aguas Potables a los señores abonados» porten data del 20 de setembre de 1924.

Per tant, tot apunta que aquella denúncia devia obeir a motivacions ideològiques, més que no tècniques. En aquest sentit, cal recordar que les eleccions municipals del 12 d'abril de 1931 havien sigut guanyades per les forces republicanes. Cosa que, després de més d'una dècada de govern conservador, no degué agradar gens a una part del veïnat que, sens dubte, considerà que posar en funcionament la sempre soferta «batalla de l'aigua» –¿recorden el projecte de Transvasament de l'Ebre?– podia ser una bona forma de desgast polític.