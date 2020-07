"Las fotografías de Abelard Comes durante 30 años ya son del pueblo"

Las personas, los recuerdos, los espacios y cómo han evolucionado. Estos aspectos eran los que más admiraban ayer las decenas de personas que, en forma de goteo, se acercaron a ver la exposición que el Ayuntamiento de Aldaia ha instalado en la calle y que recoge la obra de Abelard Comes Montoro, histórico fotógrafo de la edición de l'Horta de Levante-EMV, jubilado desde el año 2012.

La muestra, que se ubica en la plaza de la Constitución, junto al Ayuntamiento de Aldaia, se compone de una serie de paneles que recogen cerca de un centenar de fotografías. Aunque la temática principal es Aldaia, también aparecen imágenes captadas por Comes a lo largo de 30 años en municipios como Alaquàs o Quart de Poblet. Tras el éxito de los primeros días, la concejala de Cultura de Aldaia, Empar Folgado, anunció ayer que la próxima semana se ampliará el número de paneles.

El consistorio organizó ayer una recepción para el diario Levante-EMV, que ha colaborado en la organización de la muestra, a la que asistieron la directora, Lydia del Canto; el director general de Relaciones Externas, Julio Monreal, o la jefa del departamento comercial, Toñi García, entre otros, todos ellos compañeros de Comes en otras épocas. Asimismo, estuvo presente el presidente de la Diputació de València, Toni Gaspar, quien copresidió el acto con el alcalde, Guillermo Luján. La recepción se celebró en el salón de plenos del ayuntamiento.

En el acto, Empar Folgado defendió que, en la coyuntura actual, el gobierno local decidió que «la cultura no se cancela» y, en ese marco, surgió el programa Caminem Junts» por el que se promueven actividades de pequeño formato en las calles, para evitar las aglomeraciones. Esa fue la causa de que ayer no hubiera público ni se realizara una convocatoria «aunque seguramente mucha gente querría estar aquí porque aprecia a Abelard, pero las circunstancias no lo permiten», incidió el alcalde Luján. Por su parte, Folgado definió la muestra como «imprescindible para entender la vida de l'Horta Sud en los últimos 30 años» y definió la obra de Comes como «imagen con un cierto compromiso social». «Estas fotografías ya son de todos y todas», recalcó la edila.

Por su parte, Lydia del Canto expresó su emoción porque la actividad coincidía con la jornada en la que el diario había recuperado sus cinco ediciones comarcales, incluida la de l'Horta, tras el paréntesis de la pandemia. «Las comarcas son nuestros pulmones», dijo la directora además de considerar que «Abelard retrataba las imágenes con su mejor corazón» y «sin un fotógrafo, la memoria se pierde».

Toni Gaspar elogió que la muestra fuera el primer acto cultural al que asistía, tras la parte dura de la crisis, como presidente de la Diputació y apeló a «desconfinar la cultura ahora que hemos desconfinado la economía» porque «la cultura no puede esperar a que venga la normalidad». Sobre Comes, esgrimió el valor que tienen la proximidad de sus imágenes y la importancia de que hayan sido publicadas en papel, a lo largo de los años, en las páginas del diario. «Las imágenes en las redes sociales desaparecerán pero lo que está en papel perdurará», dijo.

Abelard Comes realizó una emotiva intervención en la que repasó desde su participación en la primera asociación vecinal de la democracia, en la que coincidió con la madre del alcalde «que se fue muy pronto», hasta la transformación territorial de la comarca «que era toda agrícola y había alguna empresa en medio del campo y hoy tiene grandes polígonos». Comes recordó, no obstante, la amenaza que en la primera década del siglo XXI supusieron los macroproyectos urbanísticos como Nou Mil·lenni o Gran Manises, que finalmente no se ejecutaron por la crisis de 2008.

«Hay que recoger esta memoria porque la gente llega aquí y piensa que esto ya estaba hecho, y todo lo que tenemos costó mucho y lo trajo la democracia», insistió. Comes citó a los grandes fotógrafos locales, Hans y la saga Villena, como otros testigos de la historia y animó al consistorio a musealizar todo su trabajo.

El comisario de la exposición, José Aleixandre, recordó que Comes acabó dedicándose a la fotografía por casualidad y después le dedicó su vida. «Fue un excelente compañero hasta su jubilación», manifestó el que fue exjefe de fotografía de Levante-EMV.

Por su parte, el alcalde Luján recordó que la propuesta de homenajear a Comes se formuló en 2012 (entonces el PSOE estaba en la oposición) y ha costado «un tiempo» pero finalmente se ha hecho realidad. «Si estuviéramos en otra coyuntura, esto estaría lleno de gente que te quiere», le dijo a Abelard Comes.

Tras los parlamentos, toda la comitiva acudió a visitar la exposición, que arranca con diversas imágenes del propio Abelard Comes con su cámara, para adentrarse en los distintos paneles temáticos. El protagonista guió la visita y narró diversas anécdotas durante el recorrido, asociadas a las fotografías. La muestra, que estará instalada hasta el 30 de septiembre, es la primera actividad del homenaje al veterano fotógrafo, ya que el consistorio prepara un libro más completo sobre su obra.