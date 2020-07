L'ART DE VIURE I VIURE DE L'ART

L a COVID-19 ens ha fet passar por, patiment, soledat i moments durs, però també ens ha ensenyat la necessitat d'entendre'ns i cuidar-nos. Tot i la calor d'aquest estrany estiu, que fa no res hem encetat, hem de protegir-nos darrere de les mascaretes i saludar-nos amb el colze. Continuem en un context social vulnerable i incert. Hem d'avançar en la cultura de la responsabilitat.

Durant el confinament, la cultura ens ha ajudat a tranquil·litzar-nos i no caure en forats foscos, convertint temps dolorosos en moments de serenitat, solidaritat i responsabilitat. Llibres, pel·lícules, cançons als balcons, visites virtuals als museus, teatre, cine, dansa o circ a través de les xarxes, pintura, conferències o festivals per 'streaming'. El sector cultural ens ha acompanyat amb una gran generositat amb propostes interessants i creatives, demostrant que no tot era penombra. Gràcies artistes! Gràcies cultura.

Així, hem entés el paper primordial que té la cultura en les nostres vides. El consol que ha aportat l'art aquests mesos, ha d'obrir-nos els ulls a la seua dimensió terapèutica i socialitzadora, que sempre s'ha encasellat en el paradigma de l'oci i ara hauria d'integrar-se com un eix de l'Estat del Benestar que ens ajude a créixer com a persones i reforce els llaços que ens mantenen units com a societat.

Ara que ens disposem a reconstruir els diferents sectors de la nostra economia, cal que l'escena el fet cultural no es torne a quedar enrere perquè puga sobreviure i seguir aportant a la nostra societat tots els valors que ens defineixen com a poble. Estem obligats a repensar-ho tot, també la manera com produïm i consumim cultura. Hem de plantejar-nos de quina manera podem modernitzar el sector cultural, així com les formes de col·laboració amb les institucions, especialment els ajuntaments, que són els que fan una gestió més directa i coneixen de primera mà les realitats i necessitats de la població. Compositors, intèrprets, escriptors, pensadors, actors, dramaturgs, ballarins, pintors o il·lustradors ens necessiten: venen temps difícils. És moment de posar damunt la taula els recursos suficients per a atendre les necessitats d'un sector castigat des de sempre.

Tenim la sort de viure en un territori amb un potencial artístic impressionant, però perquè açò continue sent així, cal que passem a l'acció. A Aldaia ho tenim clar, i des d'eixa perspectiva hem posat en marxa el projecte 'Caminem Junts. Cultura viva als carrers d'Aldaia', un tast de la riquesa cultural del nostre poble.

Preparem-nos per als grans reptes del futur. La missió de l'artista consistirà a desafiar la noció de normalitat, reinventant-se i reimaginant-se, i la de les institucions, treballar per un nou model cultural més sostenible, crític i innovador, que faça possible la supervivència econòmica i professional dels propis artistes. Com deia Nietzsche: «sense la música la vida seria un error».