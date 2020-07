Compromís critica el "gasto superfluo" de la nueva revista de Paterna

Compromís per Paterna ha criticado hoy el hecho de que el equipo de gobierno de Paterna haya retomado "la costumbre, prácticamente olvidada ya en el municipi"o, de editar y publicar una revista de información municipal. En este sentido, el concejal de la coalición, Carles Martí, ha expresado que, "hace ya muchos años que se dejó de editar y distribuir el Boletín de Información Municipal, es por esto que no entendemos que con la situación de crisis que volvemos a atravesar en Paterna el Ayuntamiento haga este gasto, un gasto completamente innecesario y que únicamente se realiza como medida de publicidad del equipo de Sagredo.

Fuentes de la formación destacan que, además, el valenciano vuelve a quedar, por enésima vez, ninguneado por parte del equipo de gobierno al no incluir ningún texto en valenciano en esta publicación. "Es inconcebible el acoso sistemático hacia el valenciano de este equipo de gobierno, ninguna obra programada en valenciano en el último trimestre del Gran Teatro Antonio Ferrandis como ya denunciaremos hace poco, llevamos años pidiendo que el orden del día de los plenos estén también en valenciano, podríamos enumerar algunos ejemplos más que muestran el menosprecio que denunciamos desde Compromís, pero entendemos que el más claro ejemplo, y más visual, es este panfleto propagandístico del PSOE en el que el valenciano tan solo aparece en el título de la publicación".

Carles Martí ha informado que, "esta revista son artículos redactados por el amplio gabinete de prensa de Sagredo, donde no hay un solo espacio para la participación ciudadana a ningún vecino o vecina, asociaciones, y mucho menos a grupos políticos de la oposición. Se está utilizando una revista municipal como si fuera un medio propio del equipo de gobierno, en el número que se ha distribuido, que tiene 16 páginas a todo color y son 55.000 ejemplares, todas ellas se basan en noticias para vanagloriar al equipo de Gobierno de Sagredo".

Por este motivo, y como protesta por este gasto superfluo en tiempos de reconstrucción, los concejales que forman el grupo municipal de Compromís en el Ayuntamiento de Paterna han registrado hoy la petición oficial de que no se les envíe esta revista a sus domicilios, con el fin de que el dinero de este gasto sea destinado a los pateneros y paterneras que atraviesan una situación muy delicada en estos momentos por la crisis generada por la COVID-19 y que parece que sean invisibles para este equipo de gobierno. "Hoy en Compromís comenzamos esta campaña, queremos invitar a aquellos vecinos y vecinas que no estén de acuerdo con este gasto innecesario a mostrar su negativa siguiendo los pasos de nuestros concejales, es por esto que en nuestro espacio web podrán descargar el formulario para solicitar al Ayuntamiento que no envíe a sus domicilios esta publicación", destacan las mismas fuentes de la coalición.

"Con las nuevas tecnologías y con los medios privados de comunicación que hay en Paterna y en la comarca, que facturan al Ayuntamiento y distribuyen gratuitamente, existen canales de comunicación del Gobierno con los vecinos y vecinas que hacen totalmente innecesario este dispendio de dinero público para publicar prácticamente el mismo contenido que publican estas empresas. Pero lo que es más sorprendente es que Sagredo necesite gastar tanto de dinero público en un medio de comunicación nuevo y con tanta publicidad para su mayor gloria", asevera el concejal Carles Martí.